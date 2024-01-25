-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

موريتانيا تحصل على قرض بقيمة 272 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية

الشروق أونلاين
  • 198
  • 0
موريتانيا تحصل على قرض بقيمة 272 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية
ح.م
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقّعت موريتانيا يوم الخميس، اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية تحصل بموجبها على قرض بقيمة 272 مليون دولار وهبة مالية قدرها 1.5 مليون دولار.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الاقتصاد الموريتانية، لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى “زيادة قدرة موريتانيا ومالي على إنتاج الطاقة الشمسية. من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة بأسعار في متناول الجميع”.

وأنشئ البنك الإفريقي للتنمية في عام 1964. وهو أكبر مؤسسة مالية للتنمية في إفريقيا، حيث يضمّ 81 دولة عضو من داخل القارة ومن خارجها.

وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين أكبر المساهمين في حصص البنك الإفريقي للتنمية. حيث رفعت حصتها في رأسمال البنك، من خلال اكتتاب 6.083 سهما إضافيا، بموجب مرسوم رئاسي عام 2021.

مقالات ذات صلة
عرقاب يلتقي ممثلين عن كبريات شركات الطاقة الأمريكية

عرقاب يلتقي ممثلين عن كبريات شركات الطاقة الأمريكية

“شيري” توضح بخصوص آجال تسليم السيارات

“شيري” توضح بخصوص آجال تسليم السيارات

“اطمئنوا لا تغيير لمواصفات سيارات جي إيكس 3 وكولراي”

“اطمئنوا لا تغيير لمواصفات سيارات جي إيكس 3 وكولراي”

وصول أول دفعة لسيارات “جيلي” والتسليم شهر فيفري

وصول أول دفعة لسيارات “جيلي” والتسليم شهر فيفري

فايد: الجمارك تساهم في حماية وبناء الاقتصاد الوطني

فايد: الجمارك تساهم في حماية وبناء الاقتصاد الوطني

هذا موعد انطلاق الإنتاج بمشروع “كوتاما” لسحق البذور الزيتية في جيجل

هذا موعد انطلاق الإنتاج بمشروع “كوتاما” لسحق البذور الزيتية في جيجل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد