موريتانيا تحصل على قرض بقيمة 272 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية

وقّعت موريتانيا يوم الخميس، اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية تحصل بموجبها على قرض بقيمة 272 مليون دولار وهبة مالية قدرها 1.5 مليون دولار.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الاقتصاد الموريتانية، لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى “زيادة قدرة موريتانيا ومالي على إنتاج الطاقة الشمسية. من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة بأسعار في متناول الجميع”.

وأنشئ البنك الإفريقي للتنمية في عام 1964. وهو أكبر مؤسسة مالية للتنمية في إفريقيا، حيث يضمّ 81 دولة عضو من داخل القارة ومن خارجها.

وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين أكبر المساهمين في حصص البنك الإفريقي للتنمية. حيث رفعت حصتها في رأسمال البنك، من خلال اكتتاب 6.083 سهما إضافيا، بموجب مرسوم رئاسي عام 2021.