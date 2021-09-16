موريتانيا تغلق سفارتها في المغرب بشكل مفاجىء

أعلنت موريتانيا إغلاق سفارتها في المغرب، بشكل مفاجىء، وذلك بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا، وهي الأسباب التي شككت فيها وسائل إعلام محلية فيما هاجم ما يسمى ذباب المخزن المغربي سلطات نواكشوط بسبب القرار.

وورد في تعميم للسفير الموريتاني محمد ولد حناني، أنه قرر غلق مقر السفارة ومنع الزيارات بين الموظفين والتنقل بين المكاتب ومنع الوافدين على السفارة في المكاتب وداخل حرم البعثة الا للضرورة القصوى.

ولاقى القرار انتقادات من وسائل إعلام مغربية وصفته بالغريب، كون خطر وباء كورونا تراجع، كما أن سفارات كافة الدول الأخرى تعمل بصفة عادية.

كما شكك ما يسمى ذباب المخزن المغربي عبر شبكات التواصل الإجتماعي، في الأسباب الحقيقية للقرار واتهم نواكشوط باستغلال الظرف الصحي لتمرير رسائل سياسية.

ومعلوم إن العلاقة بين البلدين في حالة أزمة غير معلنة، حيث ألغت الرباط قبل أشهر زيارة لوزير خارجية موريتانيا، دون تقديم سبب لذلك، ردا على استقبال الرئيس ولد الغزواني مبعوثا من نظيره الصحراوي ابراهيم غالي.