موريتانيا: تغيير مفاجىء على رأس المؤسسة العسكرية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، تغييرا مفاجئا على رأس المؤسسة العسكرية.

وكشفت وكالة الأنباء الموريتانية، أن الرئيس ولد الغزواني، أصدر مرسوما تم بوجبه تعيين الفريق المختار ولد بل، قائدا للأركان العامة للجيش، خلفا للفريق محمد ولد مكت، الذي استفاد من حقه في التعاقد.

وكان “ولد بل” يشغل قبل تعيينه منصب، القائد المساعد لأركان الجيش.

وعين ولد الغزواني أيضا، العقيد حمدوه ولد الشيخ عبد الله، مديرا للجمارك، خلفا للفريق الداه ولد المامي، الذي شغله قرابة 13 عاما، والذي استفاد من حقه في التقاعد.​​​​​​​