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موريتانيا تنفي وجود أي اتصالات للتطبيع مع الاحتلال (فيديو)

الشروق أونلاين
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موريتانيا تنفي وجود أي اتصالات للتطبيع مع الاحتلال (فيديو)
أرشيف
موريتانيا

نفى الناطق باسم حكومة موريتانيا يوم الإثنين، وجود أي اتصالات للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما روّجت له وسائل إعلام عبرية.

وقال الناطق الرسمي للحكومة الموريتانية النافي ولد أشروقة في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواقشوط:”ليست لدينا علاقات مع إسرائيل. ولا تربطنا أي اتصالات بها”.

وسبق لموريتانيا أن أعلنت تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1999، في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع.

لكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قام بتجميد هذه العلاقات عام 2009، ردّا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. قبل أن يعلن في 2010 عن قطع العلاقات مع الاحتلال بشكل نهائي.

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