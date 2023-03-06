موريتانيا: فرار 4 متهمين بالإرهاب من السجن والمطاردة متواصلة

فرّ أربعة متهمين بالإرهاب مساء الأحد من سجن في نواكشوط عاصمة موريتانيا، أثناء عملية أدت إلى مقتل عنصرَي أمن، ووضعت السلطات مخططا لمطاردتهم، في وقت شددت عدة بعثات دبلوماسية ومؤسسات الحراسة على مقراتها.

وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية الاثنين، في بيان “عند الساعة 21,00 في 5 آذار/مارس 2023، نجح أربعة إرهابيين في الفرار من سجن نواكشوط المركزي بعد أن هاجموا الحرّاس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار” قُتل خلاله “عنصران من الحرس الوطني” وجُرح آخران.

وأفاد مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته أنّ اثنين منهم محكوم عليهما بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وتمكن من الفرار من السجن حسب وسائل إعلام موريتانية:

– السالك ولد الشيخ، وهو مدان بالإعدام حيث شارك في عملية استهداف نواكشوط بسيارة محملة بالمتفرجات 2011، وهي السيارة التي تم تفجيرها عند مدخل نواكشوط الجنوبي، وسبق له أن فر من السجن بداية 2016، وتمكن من مغادرة البلاد حيث أوقف في غينيا بيساو وأعيد إلى السجن في نواكشوط.

– محمد ولد اشبيه، وهو الآخر مدان بالإعدام حيث شارك في عملية تورين، وفي احتجاز حرسيين في السجن المركزي.

كما أن من بين الفارين مسجونان احتياطيا، وهما محمد يسلم محمد محمود عبد الله، وهو في السجن من 2020، وعبد الكريم أبو بكر الصديق اباتنه، وهو في السجن منذ يناير 2022.

وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّ العثور على مركبتهم في شمال شرق نواكشوط.

لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام في موريتانيا منذ العام 1987.

وقالت الوزارة إنّ “الحرس الوطني عزّز سيطرته على السجن وبدأ فوراً في تعقّب الهاربين من أجل القبض عليهم في أسرع وقت ممكن”، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات يمكن أن تُسهم في توقيفهم.

وأغلقت كل من الثانوية الفرنسية والمدرسة الأمريكية في نواكشوط أبوابها صباح اليوم الاثنين 06 مارس 2023، وذلك بعد ساعات من فرار سجناء سلفيين من السجن المركزي.

وحسب رسالة من الثانوية الفرنسية «تيودور مونو» إلى عائلات التلاميذ فإن الإغلاق يتواصل حتى إشعار جديد، بقرار من السلطات الفرنسية.

وأوضحت الرسالة أن إغلاق المدرسة يأتي بسبب الأحداث ليلة البارحة، في إشارة إلى حادث فرار السجناء السلفيين.

من جهتها حذرت السفارة الأمريكية رعاياها، واعتبرت نواكشوط منطقة خطرة، خصوصا مقاطعة دار النعيم.

وأشارت رسالة إلى حاملي الجنسية الأمريكية الموجودين بنواكشوط، أن مبنى السفارة مفتوح، مع اعتماد العمل عن بعد في أغلب الأحيان.