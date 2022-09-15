موريتانيا: موقفنا من الصحراء الغربية ثابت منذ عام 1979 (فيديو)

أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه مساء الأربعاء، إن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية ثابت منذ 1979 متجسدا في الحياد الإيجابي.

وفي رده على سؤال، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن موقف موريتانيا من قضية الصحراء هو الحياد الإيجابي كما نقلت عنه الوكالة الرسمية الموريتانية.

وقال إن بلادنا لديها موقف ثابت من قضية الصحراء، و يتمثل هذا الموقف بالحياد الإيجابي الذي يتجسد في النقاط التالية احترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع .

وأوضح أنه أيضا يتمثل في: الحرص كل الحرص والعمل المستمر في أن تكون علاقاتنا الثنائية ممتازة ومتميزة مع جميع الأطراف.

وأضاف أن العنصر الثالث هو: الاستعداد التام وبإرادة صادقة لكل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل سلمي للقضية ويجعلنا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة.

وفي جوابه على سؤال حول مقتل منقبين في الأيام الماضية على حدود الصحراء الغربية، قال ولد اشروقة: نحن مستاؤون من كل ما يمس من مصلحة المواطن الموريتاني أين ما كان أحرى فقدان الحياة و بهذه المناسبة الأليمة أعزي ذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين و أذكر المواطنين المنقبين في مجال التنقيب الأهلي احترام التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص ضرورة التزامهم بممارسة نشاطاتهم داخل التراب الموريتاني.

وفي رده على سؤال حول العلاقات الموريتانية الجزائرية، أكد الناطق باسم الحكومة أن العلاقة طيبة بين بلدين أخويين تتجسد يوما بعد يوم انطلاقا من إرادة قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره عبد المجيد تبون.

الرئيس الموريتاني يستقبل ستافان دي ميستورا

واستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الإثنين في العاصمة نواكشوط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تناولت المباحثات بين الطرفين “سبل وآفاق تحرك المسؤول الدولي لحلحلة النزاع في الأراضي الصحراوية”.

لعمامرة يستقبل دي ميستورا

وفي 5 سبتمبر 2022، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وحسب بيان للوزارة، فقد ناقش الطرفان في لقائهما “آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية، وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع”.

واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.

وتم اللقاء بحضور السفير عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي.

دي ميستورا يلتقي مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي

ويوم 4 سبتمبر 2022ن التقى المبعوث الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مساء الأحد، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمقر الرئاسة الصحراوية.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أجرى دي ميستورا لقاء مغلقا مع الرئيس الصحراوي، بحضور ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية للمبعوث الأممي في مخيمات اللاجئين الصحراويين، في سبيل “تعميق المشاورات مع أطراف النزاع في الصحراء الغربية، من أجل إعداد تقرير سيقدم لمجلس الأمن شهر أكتوبر القادم”.