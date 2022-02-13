مورينيو: في إيطاليا يوجد صحافيون مُتسرّبون من المدرسة!

وجّه التقني البرتغالي المثير للجدل جوزي مورينيو مدرب فريق روما، انتقادات لاذعة إلى الصحافة الرياضية الإيطالية.

وذكرت الصحافة الإيطالية أن الجوّ تكهرب داخل غرفة حفظ ملابس ملعب “جوسيبي مياتسا” سهرة الثلاثاء الماضي، بعد غضب المدرب مورينيو من لاعبيه، وذلك إثر خسارة فريق روما بِثنائية نظيفة أمام الإنتر، وإقصائه من ربع نهائي الكأس المحلّية.

وردّ مورينيو سهرة الأحد في مؤتمر صحفي، ووفق ما ذكره موقع “فوتبال إيطاليا”: “أستطيع أن أقول إن كل ما تداولته الصحافة كذب، إلّا خبر واحد. هذه هي صحافة السنة الخامسة ابتدائي. بِلا أخلاق، ولا علاقة للمنتسبين إليها بِالصحافة”!

وسبق لِمورينيو (59 سنة) أن درس بِبلاده البرتغال في مدرسة التجارة (تخصّص جامعي)، ثم التحق بِمعهد التربية البدنية، كما كان مترجما للتقني الإنجليزي بوبي روبسون مدرب فريق برشلونة الإسباني (من لغة شكسبير إلى لسان دون كي كيخوت دي لا مانتشا، والعكس بِالعكس)، في موسم 1996-1997. فضلا عن ذلك، زاولت أمّه مهنة التعليم. ولذلك فهو عندما يُشير إلى “المتسرّبين من المدرسة”، فالرّجل يعي ما يقول.

وتعادل فريق روما سهرة الأحد بِنتيجة (2-2) مع المضيف نادي ساسولو، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الإيطالية. في ثالث مباراة على التوالي لا يتذوّق فيها أشبال المدرب مورينيو حلاوة الفوز.

ويتموقع فريق روما في المركز الـ 7 بِرصيد 40 نقطة، ويشغل نادي ساسولو الرّتبة الـ 12 بِمجموع 30 نقطة. قبل 13 جولة عن إسدال ستار البطولة الإيطالية.