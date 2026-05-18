مورينيو مدربا جديدا لريال مدريد
توصلت إدارة ريال مدريد إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي، جوزي مورينيو، لتدريب النادي “الملكي”.
وحسمت إدارة الريال كل النقاط، مع مورينيو، خلال المفاوضات، ولم يتبق سوى الإمضاء على العقود.
وأكد خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أنه تم الاتفاق شفهيًا على جميع بنود الصفقة بين جوزي مورينيو وريال مدريد، وينتظرون توقيع الوثائق.
وأضاف فابريزيو، أنه من المقرر أن يمتد العقد المبدئي لسنتين، وسيسافر مورينيو إلى مدريد بعد مباراة ريال مدريد وبلباو.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026