مورينيو مرشح لقيادة المنتخب البرتغالي

كشفت تقارير إعلامية،عن تلقي المدرب جوزيه مورينيو، عرضا من الإتحاد البرتغالي لكرة القدم، من أجل تدريب منتخب بلاده.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” إن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تواصل مع مورينيو، لمعرفة موقفه من تدريب المنتخب.

ويأتي عرض الإتحاد البرتغالي، لمورينيو، في وقت يشرف فيه على نادي روما الإيطالي، وفي هذا السياق أشارت الصحيفة الإيطالية، أن القيام بالمهمتين في نفس الوقت يعد أمرا معقدا، رغم إعجاب المدرب بالفكرة.

وتحوم الشكوك حول استمرار فيرناندو سانتوس في منصب المدير الفني للمنتخب البرتغالي، بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022، بالخسارة أمام المغرب.

جدير بالذكر أن مورينيو 59 عاما، تولى تدريب عدة أندية أوروبية كبيرة أبرزها بنفيكا وبورتو وإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ولم يسبق له تدريب المنتخبات.