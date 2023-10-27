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رياضة

مورينيو: هذا ما يمتاز به عوّار وما ينقصه

علي بهلولي
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مورينيو: هذا ما يمتاز به عوّار وما ينقصه
ح.م
حسام عوّار

قيّم التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، القدرات الفنية للاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار.

ونشّط المدرب مورينيو مؤتمرا صحفيا سهرة الخميس، بعد نهاية مباراة فريقه روما والضّيف نادي سلافيا براغ التشيكي، لِحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وفي سؤال عن رأيه بِخصوص حسام عوّار، ردّ مورينيو: “لا يُمكننا تغيير طريقة لعب عوّار. نحن فريق يحتاج إلى مشاركة الجميع في الضّغط على المُنافس. لقد كان عوّار دائما مُبدعا وصانع ألعاب، والآن بدأ يتأقلم مع فلسفتنا التكتيكية. إنه عنصر مهمّ بِالنسبة لنا الآن، لأن زميلَيه بيليغريني وديبالا مفقودان (إصابة)”.

بِعبارة أخرى، ينظر مدرب فريق “الذّئاب” إلى عوّار على أنه يمتلك قدرات فنية عالية في خطّ الوسط، ويميل إلى الفنّيات. لكن ما ينقصه هو ممارسة الضّغط للاستحواذ أو استعادة الكرة، وأيضا العودة إلى الخلف لِمساعدة المدافعين. عِلما أن التقني البرتغالي يشتهر بِأنه يُفضّل النتيجة والخطط الدفاعية الصّارمة، على حساب الاستعراض الفني والفرجة.

وسأل الصحافيون أيضا حسام عوّار بعد نهاية المباراة، فقال: “أعتقد أنّني بِحاجة إلى تحسين وضعيتي وأنا أحوز الكرة، واللّعب بِمزيد من الحرّية في تحرّكاتي. ما زلت بِحاجة إلى الوقت”.

وأضاف: “طموحاتنا في الدوري الأوروبي؟ نحن نعلم أننا نادٍ عظيم، مع لاعبين جيّدين. ضَغْطٌ كبير يُمارَس ضدّنا، لكن هذا طبيعي، علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك. اليوم كانت مباراة رائعة، ولكن يمكننا أن نُقدّم ما هو أفضل”.

وشارك متوسّط الميدان عوّار أساسيا في مواجهة نادي سلافيا براغ، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 89. تاركا فريقا روما مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة، وهي الحصيلة الختامية للقاء.

وبات حسام عوّار وقد خاض 10 مقابلات في بطولة إيطاليا والدوري الأوروبي، يوجد بينها 7 مواجهات شارك فيها أساسيا، وسجّل هدفَين.

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