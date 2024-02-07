مورينيو يتهم لاعبي روما بخيانته

ترك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة قوية للاعبيه في روما بعد شعوره بالخيانة، عقب إقالته من تدريب النادي الإيطالي الشهر الماضي.

وكشفت صحيفة “المسيجايرو” الإيطالية أن مورينيو ترك رسالة قوية للاعبيه.

وقال مورينيو، في رسالته: “عندما تكونوا رجالا أعيدوها لي”، في تلميح واضح من البرتغالي لشعوره بالخيانة من لاعبيه.

Mourinho felt betrayed by his Roma players and so he left them a bitter message. https://t.co/OHZY6jPsJn — GiveMeSport (@GiveMeSport) February 6, 2024

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي أعاد الخاتم الذي قدّمه اللاعبون له بمناسبة الفوز على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2022، إذ وضع الهدية الصغيرة داخل غرفة ملابس قائد الفريق لورينزو بيليغريني.

وعانى فريق روما من النتائج السلبية أدّت إلى هبوطه إلى المركز التاسع، ليقررّ النادي إقالة مورينيو، وتعيين دانييلي دي روسي بدلا منه.

وسرعان ما تحسنت نتائج روما مع المدرب الجديد دي روسي، إذ حقق الفريق 3 انتصارات في 3 مباريات ليرتقي إلى المركز الخامس.