مورينيو يتهم لاعبي روما بخيانته

ترك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة قوية للاعبيه في روما بعد شعوره بالخيانة، عقب إقالته من تدريب النادي الإيطالي الشهر الماضي.

وكشفت صحيفة “المسيجايرو” الإيطالية أن مورينيو ترك رسالة قوية للاعبيه.

وقال مورينيو، في رسالته: “عندما تكونوا رجالا أعيدوها لي”، في تلميح واضح من البرتغالي لشعوره بالخيانة من لاعبيه.

