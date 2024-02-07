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رياضة

مورينيو يتهم لاعبي روما بخيانته

عمر سلامي
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مورينيو يتهم لاعبي روما بخيانته
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مورينيو رفقة لاعبي روما

ترك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة قوية للاعبيه في روما بعد شعوره بالخيانة، عقب إقالته من تدريب النادي الإيطالي الشهر الماضي.

وكشفت صحيفة “المسيجايرو” الإيطالية أن مورينيو ترك رسالة قوية للاعبيه.

وقال مورينيو، في رسالته: “عندما تكونوا رجالا أعيدوها لي”، في تلميح واضح من البرتغالي لشعوره بالخيانة من لاعبيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي أعاد الخاتم الذي قدّمه اللاعبون له بمناسبة الفوز على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2022، إذ وضع الهدية الصغيرة داخل غرفة ملابس قائد الفريق لورينزو بيليغريني.

وعانى فريق روما من النتائج السلبية أدّت إلى هبوطه إلى المركز التاسع، ليقررّ النادي إقالة مورينيو، وتعيين دانييلي دي روسي بدلا منه.

وسرعان ما تحسنت نتائج روما مع المدرب الجديد دي روسي، إذ حقق الفريق 3 انتصارات في 3 مباريات ليرتقي إلى المركز الخامس.

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