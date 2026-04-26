مورينيو يريد فرصة جديدة مع ريال مدريد

مورينيو يريد فرصة جديدة مع ريال مدريد
المدرب البرتغالي مورينيو

يريد المدرب البرتغالي مورينيو، الحصول على فرصة جديدة مع نادي ريال مدريد.

وكشف خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عن رغبة مدرب بنفيكا، في العودة لقيادة ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وكان المدرب البرتغالي جوزي مورينيو قد صرح قبل أيام قليلة فقط، أنه لا يمكنه رفض عرض تدريب ريال مدريد أو منتخب البرتغال.

وقال رومانو، عبر قناته على شبكة “يوتيوب”: “تصلني الآن العديد من الأسئلة من جماهير ريال مدريد حول اسم واحد، وهو جوزيه مورينيو.. أصبح اسم مورينيو مرتبطا بريال مدريد في كل مكان تقريبا’.

وأضاف: ” مورينيو سيكون متحمسا للغاية لإمكانية العودة إلى الريال إذا كانت هناك فرصة، لكن القرار يعود إلى فلورنتينو بيريز.. إنه من يقرر هوية المدرب”.

وتابع: “في الوقت الحالي لا يوجد شيء ملموس بشأن المفاوضات في هذه المرحلة، ودعونا نقول أيضا إن ريال مدريد وبيريز على علم تام برغبة المدرب البرتغالي.. سنرى من سيكون المدرب الذي يريده بيريز، لكن مورينيو لديه الرغبة وأبلغ المقربين منه بالفعل أنه يريد العودة إلى ريال مدريد.

