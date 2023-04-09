مورينيو يشن هجوما معاكسا على كاسانو

شن المدير الفني لفريق روما، جوزيه مورينيو ، هجوما معاكسا على أنطونيو كاسانو نجم الذئاب وريال مدريد السابق.

وكان كاسانو قد أطلق تصريحات نارية ضد مورينيو، إذ طالب ريال مدريد بعدم الانخداع بتاريخ المدرب البرتغالي، وحثه على ألا يتعاقد معه إذا أراد الريال مدربا لمشروعه الجديد.

و أبرز موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي رد مورينيو على تصريحات كاسانو، حيث قال مدرب روما: “كل شخص حر في أن يكون لديه ما يفضله وأن يوجه الانتقادات”.

وأضاف: “لكن عندما يتعلق الأمر بالآخرين مثل أنطونيو، فالأمر يكون مختلفا، إنه يستمتع بينما غيره يعمل بجدية، إذا انتقدوا روما أو مورينيو فهذا لا يثير اهتمامهم لكنهم يستمتعون”.

وتابع: “كاسانو لعب لروما، إنتر وريال مدريد. في مدريد لا يتذكرونه سوى بسترته، بينما مع روما فاز بكأس السوبر دون أن يشارك فيه، وفي إنتر لم يفز حتى بكأس لومبارديا”.