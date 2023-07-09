مورينيو يضبط تاريخ بداية تدريبات عوّار وزملائه

يُفترض أن تبدأ صباح هذا الإثنين تحضيرات اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار للموسم المقبل، مع فريقه الجديد روما الإيطالي.

وذكر هذا التاريخ المدربُ جوزي مورينيو، بعد عودته من بلاده البرتغال إلى إيطاليا، ونقلته على لسانه أحدث التقارير الصحفية المحلّية.

وأبدى مورينيو – كعادته – كبرياءً وتحدّيًا وهو يقول للصّحافة الإيطالية: “أنا دائما مُستعدّ للعمل. أعتقد أن شخصيتي تتناسب مع العمل وليس العطل”.

ويبدأ المران بِمركز التدريب التابع لِنادي روما، ثمّ يُسافر الفريق إلى البرتغال لِإقامة معسكر إعدادي هناك.

ويخوض متوسط الميدان عوّار وفريق “الذّئاب” ثلاث جبهات في الموسم الجديد: بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي.

وفي بطولة إيطاليا نسخة 2023-2024، يلعب حسام عوّار وفريقه روما أوّل مباراة ضدّ الزّائر نادي سالرنيتانا، في الـ 20 من أوت المقبل.

وكان فريق روما قد تموقع سادسا في منافسة “الكالتشيو” للموسم المُنقضي، وشغل نادي سالرنيتانا الرّتبة الـ 15.