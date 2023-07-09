-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مورينيو يضبط تاريخ بداية تدريبات عوّار وزملائه

علي بهلولي
  • 243
  • 0
مورينيو يضبط تاريخ بداية تدريبات عوّار وزملائه
ح.م

يُفترض أن تبدأ صباح هذا الإثنين تحضيرات اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار للموسم المقبل، مع فريقه الجديد روما الإيطالي.

وذكر هذا التاريخ المدربُ جوزي مورينيو، بعد عودته من بلاده البرتغال إلى إيطاليا، ونقلته على لسانه أحدث التقارير الصحفية المحلّية.

وأبدى مورينيو – كعادته – كبرياءً وتحدّيًا وهو يقول للصّحافة الإيطالية: “أنا دائما مُستعدّ للعمل. أعتقد أن شخصيتي تتناسب مع العمل وليس العطل”.

ويبدأ المران بِمركز التدريب التابع لِنادي روما، ثمّ يُسافر الفريق إلى البرتغال لِإقامة معسكر إعدادي هناك.

ويخوض متوسط الميدان عوّار وفريق “الذّئاب” ثلاث جبهات في الموسم الجديد: بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي.

وفي بطولة إيطاليا نسخة 2023-2024، يلعب حسام عوّار وفريقه روما أوّل مباراة ضدّ الزّائر نادي سالرنيتانا، في الـ 20 من أوت المقبل.

وكان فريق روما قد تموقع سادسا في منافسة “الكالتشيو” للموسم المُنقضي، وشغل نادي سالرنيتانا الرّتبة الـ 15.

مقالات ذات صلة
سعيود يلتحق بتربص الرائد السعودي في تركيا(فيديو)

سعيود يلتحق بتربص الرائد السعودي في تركيا(فيديو)

”التأهل إلى أولمبياد باريس لإسماع معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم”

”التأهل إلى أولمبياد باريس لإسماع معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم”

“الجزائر تساهم بنجاح في لم شمل أمتنا العربية وتوحيد كلمتها”

“الجزائر تساهم بنجاح في لم شمل أمتنا العربية وتوحيد كلمتها”

ديلور يلتحق بِالبطولة القطرية

ديلور يلتحق بِالبطولة القطرية

دخول مجاني للأنصار في مباراة شبيبة القبائل ونجم مقرة

دخول مجاني للأنصار في مباراة شبيبة القبائل ونجم مقرة

اختيار خمسة حكام جزائريين للمرحلة النهائية

اختيار خمسة حكام جزائريين للمرحلة النهائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد