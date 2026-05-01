مورينيو يعلّق على إمكانية عودته إلى ريال مدريد
قال المدرب جوزي مورينيو، إنه لم يتلق أي اتصال من ريال مدريد، للإشراف على العارضة الفنية للنادي.
وأكد مورينيو في مؤتمر صحفي نشطه الجمعة: “لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد، هذا ما أؤكده “.
وأضاف مدرب نادي بنفيكا: “أعمل في مجال كرة القدم منذ سنوات عديدة، ونحن معتادون على هذه الأمور، ولكن لا يوجد أي شيء بخصوص ريال مدريد”.
هل كان هناك أي اتصال مباشر معك أو مع إدارة بنفيكا بخصوص انتقالك لتدريب ريال مدريد ؟
مورينيو: لا، لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد، هذا ما يمكنني ضمانه لك.
أنا أعمل في مجال كرة القدم منذ سنوات طويلة، بقدر سنوات عملك في الصحافة، ونحن معتادون على هذه الأمور، ولكن لا…
وتابع مورينيو: ” يتبقى لي عام واحد في عقدي مع بنفيكا”.
وبعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ذكرت تقارير إعلامية العديد من الأسماء لتدريب النادي الملكي، في مقدمتها مورينيو وديشان.