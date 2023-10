مورينيو يكشف سبب رفض العرض السعودي

كشف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، سبب رفضه لعرض سعودي مغر تم تقديمه له الصيف الماضي.

ونقل الصحفي المعروف، فابريزيو رومانو، من خلال منشور على منصة “إكس”، عن مورينيو قوله إن نادي الهلال السعودي كان على استعداد لدفع مبلغ ضخم له، يفوق 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولم يذكر مورينيو الهلال بالاسم، واكتفى بالقول “تلقيت أكبر عرض في تاريخ كرة القدم لمدرب.

José Mourinho: “I received the biggest proposal ever in the history of football for a manager”. 🟡🔴🇵🇹

“I decided to reject because I told AS Roma board, fans and players that I was going to stay. I gave them my word”.

🇸🇦 The proposal was from Al Hilal: €30m per season net. pic.twitter.com/uGLT4lq69X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2023