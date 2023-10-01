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رياضة

مورينيو يكشف سبب رفض العرض السعودي

عمر سلامي
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مورينيو يكشف سبب رفض العرض السعودي
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مورينيو

كشف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، سبب رفضه لعرض سعودي مغر تم تقديمه له الصيف الماضي.

ونقل الصحفي المعروف، فابريزيو رومانو، من خلال منشور على منصة “إكس”، عن مورينيو قوله إن نادي الهلال السعودي كان على استعداد لدفع مبلغ ضخم له، يفوق 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولم يذكر مورينيو الهلال بالاسم، واكتفى بالقول “تلقيت أكبر عرض في تاريخ كرة القدم لمدرب.

وأضاف مدرب روما: “رفضت العرض لأنني أخبرت إدارة روما والمشجعين واللاعبين أنني سأبقى.. لقد أعطيتهم كلمتي”.

ووفقا لمورينيو، لم يُعرض على أي مدرب مثل هذه الصفقة من قبل.

وفي جوان الماضي، تم تداول خبر مفاده أن نادي الهلال السعودي، قد تواصل مع المدرب البرتغالي ليصبح مدربه الجديد، لكن مورينيو، رفض فكرة الانتقال إلى السعودية.

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