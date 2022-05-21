“مورينيو” يلاحق لاعبا جزائريا في “الميركاتو” الصيفي

بلماضي يتابعه وهو مرشح للانضمام إلى "الخضر"

دخل الفرانكو جزائري، ماكسيم لوبيز، متوسط ميدان نادي ساسولو الإيطالي، دائرة اهتمامات نادي العاصمة روما، بطلب من المسؤول الأول عن العارضة الفنية، التقني البرتغالي جوزي مورينيو، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.

وينحدر ماكسيم لوبيز خريج أكاديمية فريق أولمبيك مرسيليا من أب إسباني وأم جزائرية من ولاية بجاية، كما مثل الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، عكس شقيقه الأكبر جوليان بايلا لوبيز الذي كان لعب للمنتخب الوطني لأقل من 17 عاما عام 2009.

وكشفت الصحيفة الرياضية الإيطالية “كوريري ديلو سبورت” عن أن جوزي مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، مهتم بالتعاقد مع ماكسيم لوبيز خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أن المدرب السابق لريال مدريد يخطط لإقحام اللاعب ديفيد فراتيزي، الذي يشترك روما في ملكيته مع ساسولو، في الصفقة بهدف التعاقد مع لوبيز بمبلغ منخفض.

وتألق لوبيز هذا الموسم، بشكل لافت مع نادي ساسولو، حيث شارك في 36 مباراة مع الفريق في الدوري الإيطالي، أسهم خلالها في 4 أهداف، ما بين صناعة وتسجيل، ما جعله محل إشادة من قبل الملاحظين والمتابعين.

ويعتبر لوبيز من بين أهداف مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي يسعى إلى تجديد دماء المنتخب الوطني بلاعبين شبان، تحسبا للتحديات المقبلة، بعد فشله في التأهل على نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسبق لبلماضي وأن تحدث بصراحة عن اللاعب ماكسيم لوبيز، حين كان الأخير لاعبا في أولمبيك مارسيليا وقال بخصوصه: “لم يسبق لي الحديث أبدا مع لوبيز، هو بإمكانه اللعب للمنتخب الجزائري، وأنا بصدد معاينته ومتابعته في الوقت الحالي، ولكنني لم أقترب منه إطلاقا لعدة أسباب”، مضيفا: “أنا أتابع وأعاين كل اللاعبين الذين يمكنهم اللعب للمنتخب الجزائري، ولوبيز واحد منهم”، وختم: “حاليا هو يلعب لمنتخب فرنسا للآمال، ولا أعرف لحد الآن ما يجول في ذهنه فيما يخص مستقبله الدولي، المهم سنواصل معاينته، ومن يدري قد نجلبه إلينا يوما ما”.