مورينيو يُريد انتداب بوعناني

يرغب التقني البرتغالي جوزي مورنيو مدرب فريق روما الإيطالي، في انتداب اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني.

ويرتبط بدر الدين بوعناني (18 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

ويُتابع مُمثّلو قسم الانتدابات في إدارة نادي روما المهاجم بوعناني عن قرب، ويُريدون الاستثمار في عدم منحه فرصة اللّعب كثيرا في فريق نيس هذا الموسم، لِجلبه إلى إيطاليا.

واكتفى الدولي الجزائري بِخوض مباراة وحيدة فقط أساسيا، بِزيّ فريق نيس في بطولة فرنسا للموسم الحالي. وهو الأمر السّلبي الذي أفقده منصبه الدولي في صفوف “الخضر”، وقد يغيب شهر جانفي المقبل عن نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” مساء الأربعاء، فإن عدّة أندية في “الكالتشيو” مُتحمّسة للاستفادة من خدمات بوعناني، لكن فريق المدرب مورينيو أقواها بِهذا الصّدد.

وقد تجد إدارة نادي روما شيئا من السّهولة خلال التفاوض مع مسؤولي فريق نيس، من أجل انتداب بوعناني. ذلك أن مدربَ النادي الفرنسي تقنيٌّ إيطاليٌّ (فرانتشيسكو فريولي).

وكان فريق روما الإيطالي في الصيف الماضي، قد جلب اللاعب الدولي الجزائري الآخر حسام عوّار، من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لِمدّة 5 مواسم.