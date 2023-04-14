مورينيو يُريد عوّار

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الجزائري المُغترب، والوافد المُستقبلي إلى بيت “الخضر” حسام عوّار.

وتنقضي مدّة عقد متوسّط الميدان عوّار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في الـ 30 من جوان المقبل.

وقال المدير الرياضي لِنادي روما الإيطالي تياغو بينتو إن عوّار لاعب جيّد، لكنّه لا يستطيع تقديم إضافات بِشأن إمكانية جلبه من عدمها في الصّيف المقبل.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، الخميس: “دعونا ننتظر الأيّام القليلة المقبلة، ونعرف بِالتفصيل ما سيحدث لنا مع اللاعب عوّار”.

وفي سياق ذي صلة، نشر الخبير الإيطالي في سوق انتقالات اللاعبين فابريتسيو رومانو، الخميس، تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها إن إدارة نادي روما تتفاوض مع عوّار هذه الأيّام، واقترحت عليه عقدا مدّته 5 مواسم، انطلاقا من الصّيف المقبل.

ويُدرب فريق روما التقني البرتغالي جوزي مورينيو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وفي الموسم الحالي، يتموقع فريق “الذّئاب” ثالثا في لائحة ترتيب البطولة الإيطالية، قبل 9 جولات عن إسدال السّتار، وهو مركز يسمح له بِخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2023-2024. وفي ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي مساء الخميس، خسر رجال المدرب مورينيو بِهدف لِصفر أمام المُضيّف نادي فينورد الهولندي، في انتظار تنظيم لقاء العودة بِإيطاليا الخميس المقبل.

وأضاف فابريتسيو رومانو، أن مسؤولي ناديَي بيتس إشبيلية الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني يُراقبون بِدورهم عوّار، على أمل انتدابه في جويلية المُقبل.