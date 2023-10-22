مورينيو يُعلّق على مشاركة عوّار في مواجهتَي الجزائر

حسام عوّار (في الصفّ الأمامي، الأوّل من اليمين) ضمن التشكيل الأساسي لِفريق روما، قبيل انطلاق مواجهة نادي مونزا.

خاض اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار بعد ظهيرة الأحد، كامل أطوار مباراة فريقه روما والضيف نادي مونزا الإيطاليَين.

وفاز فريق روما بِشقّ الأنفس وبِهدف سجّله في الدقيقة الأخيرة، من عمر مباراة تندرج ضمن إطار الجولة التاسعة لِبطولة إيطاليا. رغم أن المُنافس نادي مونزا لعب منقوصا عدديا، بعد طرد مدافعه دانيلو دامبروزيو في الدقيقة الـ 41.

ونقل الإعلام الإيطالي تفاصيل المؤتمر الصحفي لِمدرب فريق روما جوزي مورينيو، بعد نهاية المباراة. حيث قال إنه كان يُخطّط لِنقل متوسّط الميدان عوّار إلى خطّ الهجوم، في غياب لورينتسو بيليغريني وباولو ديبالا، لكن تعذّر ذلك لِاختلاف طريقة لعب الدولي الجزائري عن زميلَيه.

وأضاف المدرب مورينيو أن السّفريات المتعدّدة لِعوّار، وحضوره مواجهتَي الجزائر أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر، أرهقاه بدنيا. مثلما هو الشّأن لِزميله المدافع الدولي الإيفواري إيفان نديكا.

بقيت الإشارة إلى أن الحكم طرد أيضا المدرب مورينيو في الوقت بدل الضّائع (د90+9)، بعد أن قدّر أنّ التقني البرتغالي قام بِلقطة ساخرة ضدّ مَن كان في دكّة بدلاء فريق مونزا.

وأمسى فريق روما يجمع 14 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل نادي مونزا الرّتبة الـ 11 بِرصيد 12 نقطة.