مورينيو يُفسّر قرار إبعاد عوّار في آخر لحظة

أبعد المدرب جوزي مورينيو لاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار، في آخر لحظة سهرة الأحد، عن مباراة فريقهما روما والضّيف نادي إمبولي.

وكان التقني البرتغالي قد وجّه الدّعوة إلى متوسّط الميدان الجزائري (اللائحة المُدرجة أدناه)، لِخوض هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر البطولة الإيطالية.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي، قال المدرب مورينيو: “عوّار تعافى من إصابته سريريا، لكن عندما جاء إلى الملعب بدا أنه غير مستعدّ لِخوض المباراة. كان يُعاني من الإجهاد، وعضلاته لا تقوى على بذل المجهودات. لِذلك ارتأينا عدم المجازفة، وتركه يرتاح حتى يستعيد كلّ إمكانياته”.

وفاز فريق روما في هذه المباراة بِنتيجة ثقيلة (7-0).

وكان عوّار قد تعرّض لِإصابة في الفخذ اليسرى، أثناء مباراة البطولة الإيطالية بين فريقه روما والزّائر نادي ميلان آسي، بِتاريخ الفاتح من سبتمبر الحالي. أبعدته عن مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام تنزانيا والسنيغال.

وتنتظر فريق روما مباراة قارّية أمام المُضيّف نادي تيراسبول المولدافي، مساء الخميس المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي. وربّما يكون حسام عوّار حينها قد تعافى من إصابته، وأعطاه المدرب مورينيو الضّوء الأخضر للمشاركة الميدانية.