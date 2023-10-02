مورينيو يُقدّم ملاحظات حول عوّار

أبدى التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي ملاحظات، حول لاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار.

وأدخل المدرب مورينيو متوسّط الميدان عوّار في الدقيقة الـ 85، من عمر مباراة فريقهما روما والضّيف نادي فروزينوني، سهرة الأحد.

وفاز فريق روما بِثنائية نظيفة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الإيطالية.

وقال المدرب مورينيو عن لاعبه عوّار في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي: “عوّار لاعب يُجيد التعامل مع الكرة. لكن ما ينقصه هو منحه مزيد من الوقت للتأقلم مع أجواء البطولة الإيطالية. وأيضا المساهمة في تحصين الجبهة الخلفية عندما يشنّ المُنافس الغارات التهديفية. كما يحتاج إلى الاستفادة من الثقافة التكتيكية الخاصّة بِكيفية التصرّف بِلا كرة”.

ويوصف مورينيو عند نقّاد الكرة، بِأنّه يميل إلى رسم الخطط التكتيكية التي يكون فحواها الاهتمام بِالنتيجة في المقام الأوّل، و”التقشّف” في الاستعراض الفنّي. وهو سرّ ذكره أن عوّار مُطالب بِإجادة عمل آخر، مُرادف للّعب في مركز خلفي لا يمتّ بِصلة إلى منصبه.

وخاض عوّار 6 مقابلات هذا الموسم، لِحساب بطولة إيطاليا والدوري الأوروبي، نصفها أساسيا، وسجّل هدفا. من أصل 8 مواجهات لِفريقه الجديد روما.

وتعرّض حسام عوّار لِإصابة في الفخذ اليسرى بِتاريخ الفاتح من سبتمبر الماضي، أبعدته عن الميادين لِمدّة 3 أسابيع.