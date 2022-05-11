موزعو الحليب يهددون بإضراب مفتوح

انتقدوا تأخر تطبيق رفع هامش الربح وتتبع المسار

هددت الفديرالية الوطنية لموزعي الحليب، بالدخول في إضراب مفتوح، بعد تأخر تطبيق قرارات رفع هامش الربح وتتبع مسار التوزيع.

حيث أكد رئيس الفدرالية فريد علمي في تصريح للشروق الأربعاء، أن الموزعين في جميع ولايات الوطن يستعجلون عملية رفع هامش الربح التي شهدت تأخرا بعد أسابيع من إقرارها في مجلس الوزراء، وأكد أن جميع الإجراءات التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع الذي جمع ممثلين عن الفيدرالية والديوان الوطني للحليب ووزارة التجارة قبل شهر ونصف بقيت حبرا على ورق، والأمر امتد حسبه إلى القرارات التي أفرجها مجلس الوزراء، القاضية برفع هامش ربح الموزعين بدينارين والذي لم يتم تطبيقه لحد الساعة “ما تسبب في تذمر الموزعين الذين لا يزالون يكابدون مصاعب ومشاكل وتراجعا في المداخيل بسبب استمرار العمل بنفس النظام القديم الذي أثبت فشله وتسبب في استمرار أزمة الحليب لسنوات طويلة، رغم إعلان الكثير من الحلول والإجراءات التي بقيت دون تأثير فعلي على أرض الواقع”.

وأضاف محدثنا أن الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب قررت تجميد الإضراب منذ سنتين، بسبب الوضع الصحي الذي كانت تمر به البلاد، وتكريسا للبعد الإنساني والحفاظ على مصالح المواطنين، غير أن المشاكل التي لا يزال يتخبط فيها الموزعون لأكثر من 20 سنة، دفعت الكثير من مكاتب المنظمة على مستوى الولايات إلى المطالبة بالعودة للإضراب “الذي يبقى السبيل الأخير لاستعجال التكفل بمطالب الموزعين والتي تأتي في صدارتها رفع هامش الربح والعدالة في توزيع الحليب من طرف المصانع وتطبيق نظام الرقابة الجديد الذي يعتمد على الرقمنة وتأمين مسار توزيع الحليب”.

وقال محدثنا إن الفدرالية أعلنت دعمها المطلق لعملية مراقبة وتأمين توزيع الحليب، وإعلان الحرب على الموزعين المخالفين والمهربين للحليب، الذي لا يزال يباع حسبه على الأرصفة وبأسعار غير قانونية، ما يتطلب الضرب بيد من حديد والاستعجال في تطبيق القرارات التي جاءت بأوامر من رئيس الجمهورية من أجل تمكين المواطنين في 58 ولاية من الحصول على الحليب وبالأسعار المدعمة، وتفادي ظاهرة التوزيع العشوائي..

وكشف فريد علمي عن لقاء سيجمع أعضاء الفيدرالية يوم الأحد مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة لمعرفة أسباب التأخر في تطبيق رفع هامش الربح للموزعين والمصانع.