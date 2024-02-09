موسكو: اجتماع الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية الروسية

اجتمعت اليوم الجمعة 9 فيفري، بموسكو، الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية الروسية، والتي ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، مع مبعوث رئيس روسيا الاتحادية الخاص للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية في بيان فـ”يأتي انعقاد هذا اللقاء في إطار تفعيل مضامين إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع في موسكو، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى روسيا شهر جوان 2023.”

البيان يضيف أن هذه الدورة من المشاورات السياسية شكلت “فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وترقيته في شتى المجالات. كما سمحت بتبادل وجهات النظر حول مستجدات المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.”