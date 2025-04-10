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الجزائر
"ناقشت آخر المستجدات المسجّلة على مستوى منطقة الساحل"

موسكو تحتضن الدورة الخامسة من المشاورات السياسية الجزائرية الروسية

الشروق أونلاين
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موسكو تحتضن الدورة الخامسة من المشاورات السياسية الجزائرية الروسية
ح.م
مقرمان وبوغدانوف

ترأس الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان يوم الخميس في موسكو، مناصفة، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أشغال الدورة الخامسة من المشاورات السياسية الجزائرية الروسية.

وتأتي هذه الدورة، حسب ما أوضحه بيان للخارجية الجزائرية، في إطار مواصلة تنفيذ إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة الموقع عليه من قبل رئيس الجمهورية ونظيره الروسي بموسكو في جوان 2023.

وشهدت الدورة مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آخر المستجدات المسجّلة على مستوى منطقة الساحل، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، وقضية الصحراء الغربية.

“كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق بين الجزائر وروسيا، ترقية للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. بما يستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين الصديقين”، يضيف البيان.

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