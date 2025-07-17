موسكو تكشف موقفها من العدوان على سوريا

كشفت موسكو، اليوم الخميس، موقفها من العدوان الصهيوني على سيادة سوريا، مؤكدة إدانتها الشديدة لتجاوزات الاحتلال، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: “الجانب الروسي قد أعرب مرارا عن موقفه الواضح إزاء الأعمال العسكرية التعسفية لإسرائيل في سوريا”.

وأضافت: “هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة الدولة السورية وأعراف القانون الدولي، وتستحق الإدانة القاطعة.. تؤكد موسكو مجددا على موقفها الثابت الداعي إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية”.

وتابعت: “تثير جولة العنف الجديدة في سوريا قلقا بالغا. ويعرب الجانب الروسي عن قلقه بشكل خاص إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين”.

وأردفت: “الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم أمر غير مقبول. وتأمل موسكو أن يسهم تنفيذ الخطوات المخطط لها لتهدئة الوضع في تخفيف التوترات وتحقيق استقرار دائم للوضع في الجمهورية العربية السورية”.

وشدد بيان الخارجية الروسية على أن الهجمات في سوريا تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والقانون الدولي، وتستحق إدانة شديدة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، شنّ، الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع في السويداء ودمشق، حيث استهدف سلاح الجو التابع له مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، بزعم “عدم التخلي عن الدروز وحمايتهم”.

وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن رسائل التحذير لدمشق انتهت وتوعد بما سماها “ضربات موجعة”، فيما قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن “الدروز جزء من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية”، مؤكدا “الشعب السوري ليس خائفًا من الحرب، وهو مستعد للقتال إذا ما مُسّت كرامته”.