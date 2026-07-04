موسكو وطهران وبيكين قد تبحث تأسيس منصة للدول الخاضعة للعقوبات

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا وإيران والصين، إضافة إلى دول أخرى، قد تناقش فكرة إنشاء منصة للدول الخاضعة للعقوبات.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، 4 جويلية، قال ميدفيديف، في جوابه على على أسئلة الصحفيين حول جدوى اقتراح إنشاء منصة تجمع الدول الخاضعة للعقوبات: “أعتقد أنه يمكننا مناقشة فكرة إنشاء نوع من المعاهدة، أو على الأقل نوع من المنصة، حيث يمكن للدول الخاضعة للعقوبات أن تضع مواقف بشأن كيفية مواجهتها، وربما حتى فرض عقوبات مضادة، وهذا ينطبق على روسيا وإيران، والآن الصين أيضا خاضعة للعقوبات”.

وإضافة إلى الدول الثلاثة، أشار ميدفيديف إلى وجود دول أخرى فرضت عليها كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات، وصفها رئيس مجلس الأمن الروسي بـ”القيود غير القانونية”.

وأفاد ميدفيديف أن العمل لإنشاء هذه المنصة يمكن أن يستمر، مشيرا إلى انه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال زيارته إلى طهران.