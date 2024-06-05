موسم الاصطياف.. تنصيب جهاز حراسة الشواطئ عبر 14 ولاية

قامت المديرية العامة للحماية المدنية، بتنصيب جهازها الأمني الخاص بحراسة الشواطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية، وهذا تحسبا لموسم الاصطياف.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن “10107 عون سيسهرون على حراسة 456 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى ولايات الشلف، بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سكيكدة، عنابة، مستغانم، وهران، بومرداس، الطارف، تيبازة وعين تيموشنت.

ويتضمن هذا العدد “985 عون و369 غطاس و8753 عون موسمي”.

ولهذا الغرض، وفرت المديرية العامة للحماية المدنية العتاد اللازم لعمليات الإنقاذ، منها “254 زورق, 799 سترة إنقاذ و2415 طوق إنقاذ، بالإضافة إلى 1938 وحدة من الأقنعة والزعانف”.