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موسم الحج 2023.. بيان هام لديوان الحج والعمرة

إيمان بوخاتم
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موسم الحج 2023.. بيان هام لديوان الحج والعمرة
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تقرر تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة موسم الحج 2023 إلى غاية يوم السبت 20 ماي الجاري.

وفي بيان له، أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أنه وبعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة تم تمديد الآجال  إلى غاية يوم السبت 20 ماي 2023 على الساعة الثامنة (20) مساء.

ودعا الديوان جيمع الحجاج الميامين إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة أعلاه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مختلف المصالح ستكون في خدمة الحجاج الميامين خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

وكانت قد حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف موعد 15 ماي كآخر أجل للحجاج من أجل إتمام الإجراءات الإدارية الأولية.

وفيما يلي الإجراءات الإدارية التي يجب اتباعها:

على الترتيب الآتي:

1- الحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج من مصالح البلدية.

2- التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على:

– الدفتر الصحي.

– شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد19.

– شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.

3- التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 770,000,00 دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بـ :

– جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر.

– شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1444هـ / 2023م.

– شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية للحصول على:

– وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 600.000,00 دج

– وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ : 170.000,00 دج.

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