موسم الحج 2023.. ديوان الحج والعمرة يصدر دفتر الشروط    

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، الوكالات السياحية الراغبة في الترشح لتنظيم موسم الحج، سحب دفتر الشروط الخاص، مشيرا إلى أن آخر أجل لاستلام الملفات سيكون يوم 10 جانفي القادم.

وأعلن الديوان في بيان له أنه يعلم كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1444هـ / 2023م، أنه في إمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج https://bawabetelhadj.dz

وأضاف البيان أن سحب الدفتر سيكون ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2022م مقابل دفع مبلغ 5.000.00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة.

وتابع البيان أن الملف يودع يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة: (تنظيم عملية الحج لموسم 1444هـ 2023م مطار الإقلاع: لا يفتح) لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة ابتداء من تاريخ 02 جانفي 2023. و آخر أجل لاستلام ملفات الترشح يوم 10 جانفي 2023م على الساعة 10.00 صباحا.