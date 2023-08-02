موسم العمرة الجديد.. تسليم 10 تراخيص للوكالات السياحية

قام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، الأربعاء، بتسليم 10 تراخيص للوكلات المعتمدة في تنظيم نشاط العمرة.

وأشرف، أحمد سليماني بمقر الديوان، على عملية الانطلاق الرسمي لتسليم التراخيص للوكالات المعتمدة في تنظيم نشاط العمرة للموسم 1445هـ.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم الوكالات المعنية لملفات طلب الاعتماد والقيام بإجراءات الترشح عبر البوابة الجزائرية للعمرة، منذ تاريخ 24 جويلية الجاري بناء على دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.

فيما تواصل مصالح الديوان معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة، لتمكينها من الحصول على التراخيص فور استكمالها لكافة الإجراءات، حيث تبقى العملية مستمرة إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2023 بالنسبة لإيداع الملفات.