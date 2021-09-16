موسى الكوني: أزور الجزائر لإطلاع الرئيس تبون حول آخر التطورات في ليبيا

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، صبيحة الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية، من أجل بحث آخر التطورات في ليبيا.

وكان في استقبال الكوني بمطار هواري بومدين الدولي وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وقال الكوني فور وصوله الجزائر: أنا هنا لألتقي مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لإطلاعه على مجريات الزيارات التي قادته إلى دول جوار ليبيا.

وأضاف: نحن في زيارات متتالية إلى الجزائر من أجل التواصل والمشاورة لإحاطة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بما يجري في ليبيا وأيضا بعلاقاتنا بدول الجوار وكذا العلاقات الثنائية والتعاون مع الجزائر.

ونهاية جويلية قام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة إلى الجزائر رسمية دامت يومين.

وخلال زيارته، حظي المنفي باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية.

المحادثات ثنائية توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وبمناسبة هذه الزيارة، استقبل المنفي، على انفراد، كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي.

وجاء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار “مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.