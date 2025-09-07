موسى يهزم أيديولوجيا دينية تُستخدم من أجل تبذير القتل في قطاع غزة

مقدمة: غزة، بين العصا والعربة

في قلب غزة، حيث السماء تتشظى من دوي القنابل والمدافع، يظهر الصراع بأكثر وجوهه تجريدًا: معركة بين إرادة الحياة وإرادة الإبادة، بين نصوص تُستدعى لتبرير المجازر ونصوص تُرفع رمزًا للحرية.

إسرائيل اختارت “جدعون” لتسمي عملياتها، محاولةً تقديم حرب الإبادة في ثوب مقدس، مستحضرة شخصية توراتية أبادت شعبًا. وفي المقابل، رفعت المقاومة الفلسطينية راية “عصا موسى”، رمز القوة الروحية والمعجزات، لتقول: الحق سينتصر مهما كان حجم آلة القتل.

في هذا السياق، غزة ليست مجرد مدينة محاصرة، بل مختبر حي للمعركة بين الإيمان والآلة العسكرية، بين الإرادة والوحشية، بين الإنسان والآلة.

عربات جدعون: الاستعمار الديني يلتهم الإنسانية

اختيار إسرائيل اسم “عربات جدعون” لم يكن محض صدفة. جدعون، في التوراة، قائد عسكري أباد شعبًا، واستدعاؤه اليوم يهدف إلى خلق إطار أيديولوجي يبرر قتل الأطفال والنساء.

في الواقع، خلال الأيام الأولى من العملية، شوهدت قوات الاحتلال وهي تنفذ تهجيرًا قسريًا لعائلات كاملة في حي الزيتون، نسف منازل، وإطلاق النار العشوائي، وتهجير آلاف الفلسطينيين.

مثال حي: عائلة أبو أحمد في حي الزيتون، مكونة من 12 فردًا، فقدت منزلها بالكامل بعد تفجير الاحتلال له بواسطة روبوت مفخخ، واضطرت للبقاء في العراء تحت المطر، بينما تحاصرهم جرافات الاحتلال. هذه ليست مجرد حرب، بل إبادة ممنهجة ترتدي ثوبًا توراتيًا زائفًا.

عصا موسى: المعجزة الحية في قلب الركام

في مواجهة آلة القتل، رفعت المقاومة “عصا موسى”. ليست مجرد اسم، بل تجسيد حي للمعجزة والإرادة القتالية.

على الأرض، في جباليا، شاهد الصحفيون ثلاث مقاتلين من القسام وهم يخرجون من أحد البيوت المدمرة لاستهداف دبابة ميركافا وناقلة جند:

أحدهم أصاب الدبابة بقذيفة “الياسين 105”.

آخر وضع عبوة على ناقلة الجند قبل أن ينسحب، فتفجرت العبوة بعد مغادرته.

الثالث قام بمراقبة تحركات العدو وتنسيق إطلاق النيران، مُظهرًا حرفية عالية في حرب المدن.

هذه المشاهد الواقعية تُظهر أن المقاومة ليست مجرد رد فعل عشوائي، بل استراتيجية دقيقة تحول الدمار إلى سلاح.

مثال آخر: جرافة عسكرية “دي-9” أُصيبت أثناء محاولتها تدمير منزل لعائلة الشرفاء في حي الزيتون، مما أدى إلى شل قدرة الاحتلال على تهجير السكان القسريين لبضع ساعات، ومنح الأهالي فرصة لإخلاء بعض المدنيين.

حرب المدن: الصمود ضد التكنولوجيا

الجيش الإسرائيلي، رغم تفوقه العددي والتكنولوجي، لم يجد في حرب المدن في غزة ما يحقق له النصر السريع. عمليات “جدعون 1″ و”2” أظهرت عجز العقيدة العسكرية الإسرائيلية أمام الكمائن الذكية والمقاومة المحلية.

في حي الشجاعية، على سبيل المثال، حاول الاحتلال اقتحام شارع رئيسي، لكنه اصطدم بمقاومة منظمة أعاقت تقدمهم لساعات. استخدم القسام المنازل المدمرة كنقاط مراقبة، واستهداف آليات الاحتلال بعبوات صغيرة الحجم لكنها دقيقة. النتيجة: تعطيل الجرافات والدبابات، وإحداث خسائر بشرية معتبرة.

هذا يُظهر أن الخبرة الميدانية، الإيمان، والمرونة في مواجهة الدمار، تتفوق على القوة التكنولوجية حتى لأقوى الجيوش في العالم.

الدين بين القتل والتحرير: المعركة الرمزية

الاختلاف بين الطرفين واضح:

الاحتلال يستخدم الدين لتبرير القتل، وتحويل الأطفال والمدنيين إلى أهداف.

المقاومة تستخدم الدين لتحرير الإنسان، لتعزيز الروح، ورفع المعنويات.

“عصا موسى” ليست مجرد تكتيك، بل رمزية لإعادة بناء الإرادة الفلسطينية وسط الركام والدماء. إنها تؤكد أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل على الوعي والهوية.

مثال حي: في مخيم جباليا، رغم القصف المكثف، خرج شبان ومقاتلون لتأمين مياه الشرب للمدنيين، واستمرار إيصال الغذاء، رمزية المعجزة تتجلى هنا: الحياة ضد الموت، الإرادة ضد الإبادة.

المأساة الإنسانية: الأرقام لا تحكي الكل

حتى اليوم، أسفرت الحرب عن:

63 ألف شهيد، بينهم آلاف الأطفال.

160 ألف جريح، بينهم نساء وشيوخ.

آلاف المفقودين والمختطفين.

مجاعة قتلت 367 فلسطينيًا، بينهم 131 طفلًا.

ورغم هذه الكارثة الإنسانية، لا تزال إسرائيل تصر على رواية “المهمة الأخلاقية” لإعادة الأسرى، في أكبر تناقض أخلاقي في العصر الحديث.

البعد الدولي: غزة تكتب التاريخ

عمليات “عصا موسى” لم تبق محصورة في غزة، بل وصلت إلى العالم:

مقاطع الفيديو التي أظهرت المقاتلين وهم يخرجون من تحت الركام لمهاجمة الدبابات والجرافات، انتشرت على منصات الإعلام العالمية.

العالم شاهد أن المقاومة ليست مجرد رد فعل، بل إرادة حياة ومواجهة استراتيجية مع آلة إبادة مدججة بالأسلحة الحديثة.

في المقابل، صورة الجيش الإسرائيلي الذي أراد أن يظهر لا يُقهر، انهارت أمام مقاومة شابة، متقنة، وذات روح معنوية عالية.

وفي النهاية غزة تنتصر بالمعجزة والإرادة غزة اليوم ليست مجرد مدينة محاصرة، بل نص حي يُكتب على الأرض والركام. بين عصا موسى وعربات جدعون، بين المعجزة والوهم، بين الحق والباطل، يظهر انتصار الإرادة الإنسانية.

كل طفل ينجو، كل مقاتل يرفع رايته، كل منزل يصمد بين الأنقاض، كل عائلة تنجو من التهجير القسري، يؤكد أن:

الحق، مهما حاصرته آلة القتل، قادر على الانتصار.

المعجزة ليست مجرد تاريخ، بل واقع حي يصنعه الشعب الفلسطيني بإيمانه وإرادته.

الأيديولوجيا التي تُستدعى لتبرير القتل تنهزم أمام إرادة الحرية.

غزة لم تهزم فقط على الأرض، بل هزمت أسطورة القوة المطلقة، وأثبتت أن الدين يمكن أن يكون سلاح حياة وليس أداة إبادة.