موسيقى أمريكا اللاتينية تؤسر الجمهور

السهرة الثانية من المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية:

تواصلت يوم 18 أفريل 2024 بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته الرابع عشر، حيث كان الجمهور في السهرة الثانية، مع موعد للاستماع بموسيقى اللاتينية، لكل من دولة المكسيك الممثلة من طرف ” الثلاثي المكسيكي”، وكدا مع أوركيسترا الحجرة سيمون بوليفار، من دولة فنزويلا، محطتان جميلتان كانت توثيقا مميزا لهذا المهرجان خلال هذه الدورة، اكتشف من خلالها الجمهور خصوصيات الموسيقى السيمفونية القادمة من قارة أمريكا.

كانت الأمسية مزيجا بين الإحساس وتلاقي الثقافات وشهد الجمهور الذي لبى الحضور، أحد أجمل السهرات، اجتمعت فيها التقاليد المكسيكية مع العمق الثقافي لدولة فنزويلا ضيف شرف هذه الدورة، كما كانت فرصة ليقف الحضور على نتائج الموسيقى السيمفونية على سلوك الفرد في فنزويلا، والتي تعتبر أهم عنصرا في بناء الشخصية هناك، والتي تؤكد حقا أنها وسيلة لإنقاذ الشباب من الضياع، وكدا الاهتداء إلى عالم جميل تقوده الموهبة ، كما أكد قائد الأوركيسترا الشاب الذي لا يتجاوز 27 سنة، أنلويس مونتيس أوليفار: ” اليد التي تحمل آلة موسيقية لن تحمل سلاحا”.

سهرة ثانية وفت بوعودها، وأكدت على أن المهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية بالجزائر، في تصاعد مستمر من دورة لأخرى، سواء من حيث الحضور أو من حيث الضيوف وما يحملونه من جمال لهذه الموسيقى، والتي توثق ضمن محطات لتبادل الثقافات بين الدول، تكون الجزائري الراعي الرسمي له.