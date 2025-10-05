موسيقي بريطاني يعتنق الإسلام بفلسطين لهذا السبب!

أعلن موسيقي بريطاني اعتناقه الإسلام بمسجد الصلاحي الكبير بمدينة نابلس بحضور عشرات المصلين، بسبب العدوان الهمجي على غزة، فكانت لحظة مؤثرة جدا.

وقرر نات ما كس الذي يبلغ من العمر 28 سنة، وهو كاتب أغان عالمي ينحدر من أصول أيرلندية، التحول إلى الإسلام بعد قضائه نحو شهرين في الأراضي المحتلة.

وكشف ماكس أن السبب الرئيس الذي دفعه إلى اعتناق الإسلام هو العدوان المستمر على قطاع غزة، موضحا أن مشاهد الحرب تركت جرحا عميقا في قلبه.

أضاف: “لديَّ أصدقاء في غزة، وأتواصل معهم قدر المستطاع، الحرب هناك كسرت شيئا بداخلي، لو أتيح لي الذهاب إلى غزة، لذهبت اليوم قبل الغد”.

واستذكر ماكس إحدى اللحظات التي غيّرت نظرته تجاه ما يحدث، حين رأى عمته، التي يصفها بأنها “حامية العائلة ورأسها”، تنهار حزنا على غزة أكثر من حزنها على وفاة شقيقها (أي والده).

استطرد نات: ” جعلني هذا أطرح أسئلة عن سبب هذا التأثير الكبير، وفي تلك الليلة شاهدت كل المقاطع القادمة من غزة، كل طفل، كل جسد، كل شهيد، ومنذ تلك اللحظة شعرت أنني لن أكون الشخص نفسه أبدا”.

وأوضح الشاب البريطاني أن اعتناقه الإسلام لم يكن مفاجئا، بل كان يحمل في قلبه ميولا تجاه الدين منذ سنوات، فجرب الصيام في رمضان ثلاث مرات، واعتاد التصدق، وكان يشعر دائما براحة داخلية تجاه تعاليم هذا الدين.

تابع: “كنت أعلم منذ زمن طويل أنني سأصبح مسلما يوما ما، واليوم تحقق ذلك هنا في نابلس، مع إخوة جدد صاروا كعائلتي الكبيرة”.

وعن تجربته خلال الشهرين الماضيين، شبَّه ماكس الحياة في فلسطين بأنها “أعظم وأسوأ فيلم في الوقت نفسه”، مضيفا “عندما تعيش معاناة الاحتلال، وتشعر بالخوف عند الحواجز، وتلمس القلق والتوتر والحزن، فأنت تعيش الحقيقة. لكنك لا تعيشها وحدك، بل مع إخوتك وأخواتك الفلسطينيين، وهذا هو ما يجعلها مختلفة”.

ويُذكر، أن الشاب البريطاني جاء إلى فلسطين لاستكشاف الحقيقة، حسب قوله، ليبحث عنها “بعيدا عن التكنولوجيا ووسائل الإعلام التي يجري التلاعب بها”.

ووجَّه ماكس رسالة إلى العالم، دعا فيها إلى وحدة الشعوب لمواجهة ما وصفها بـ الآلة التي تحاول تدمير الجميع، قائلا “إنها لا تدمر فلسطين فقط، بل تحاول تدميرنا جميعا، هذا احتلال للجميع، وفق ما ورد في موقع ” الجزيرة.