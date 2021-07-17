موشنغلادباخ الألماني يرفض عرض روما ويفتح باب المفاوضات لبيع بن سبعيني

النادي الإيطالي طلب خدماته على شكل إعارة

رفض نادي بوروسيا موشنغلادباخ الألماني طلب نادي روما الإيطالي باستعارة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لمدة موسم واحد، مع قابلية الشراء في الموسم الموالي، فاتحا في الآن ذاته باب المفاوضات من أجل بيع عقده نهائيا هذه الصائفة.

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن النادي الألماني يرفض في الوقت الراهن التفريط في خدمات مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني على شكل إعارة، وهذا بعد المقترح الذي تقدم به مسؤولو نادي العاصمة الإيطالية روما في الأيام القليلة الماضية.

ويصر نادي العاصمة الإيطالية على ضم ظهير أيسر جديد قادر على تعويض نجمه ليوناردو سبينازولا، الذي سيركن لفترة راحة مطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الإيطالي خلال مواجهة بلجيكا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة يورو 2020.

وأضافت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أمس السبت، أن النادي الألماني وبالموازاة مع رفضه عرض روما، فإنه فتح بالمقابل باب المفاوضات من أجل بيع لاعبه بصفة نهائية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حال تقدم النادي الإيطالي بعرض تبلغ قيمته 15 مليون يورو على أقل تقدير، وهذا من أجل تأمين صفقة اللاعب الفرنسي الصاعد مواسا مدافع نادي رين الذي وافق على الانتقال إلى النادي الألماني ورفض تمديد عقده مع النادي الفرنسي الذي ينتهي الموسم المقبل.

وبدورها إدارة رين لم تعارض رحيل مواسا بعد رفضه تمديد عقده مع الفريق للاستفادة ماليا من الصفقة وتفادي رحيله مجانا الصيف المقبل، وهو ما جعلها تطلب من النادي الألماني 10 ملايين يورو مقابل التخلي عن خدمات ظهير أيسر منتخب فرنسا لأقل من 21 سنة والذي يعد من المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، وهذا ما جعل إدارة النادي الألماني ترفض عرض روما وتصر على الحصول على مبلغ مالي في الوقت الراهن.

وارتفعت أسهم بن سبعيني بشكل لافت العام الماضي، بعد تقديمه مستويات قوية في مسابقتي الدوري الألماني ورابطة أبطال أوروبا، حيث ومنذ انتقاله لبروسيا مونشنغلادباخ في عام 2019 قادما من رين الفرنسي، شارك رامي بن سبعيني في 59 مباراة ساهم خلالها في 17 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.