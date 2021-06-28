موضة المحجبات

تنورة طويلة وقميص أبيض ومفاجآت أخرى

للمحجبات طقوس خاصة في التحضر للخروج فهن ينسقن أكثر من قطعة وكم هذا التنسيق صعب أمام المرآة..قبل أن تخرجي من البيت إليك بعض النصائح لتنسيق بعض الطلات قد تجعلك أكثر ثقة في النفس.

من التنسيقات الجميلة للمحجبات الأزياء الأحادية اللون كأن تنسقي طلة بيضاء كاملة سواء قميص بتنورة أو فستان أو عباية ببعض الأكسسوارات بلون مختلف كالبنفسجي أو الموف أو الوردي.

التنورة الطويلة رائجة هذا الموسم بكل

جنونها منها المستقيمة ومنها التنورة الفضفاضة ومنها البلسيه، كل حسب ذوقها ونفسيتها..من أكثر الطلات أناقة الطلة التي تمزج بين تنورة باللون البني وقميص أبيض سواء كان تونيك أو ليكات أو حتى “كاش كور” وإن كان مزدانا بالدانتيلا فهذا سيكون أفضل بكثير.

الفساتين رائجة أيضا بالنسبة للمحجبات اللواتي ينسقنها مع الخمار والأكسسوارات على طريقتهن، ولكن أحسن طريقة هي اختيار فستان يلائم شكل الجسم ويخفي مفاتنه..لا ضير في اختيار فستان ابيض أو بطبعات الزهور.

إن كنت قصيرة ننصحك بإطلالة بالخطوط العمودية فهي تزيد من قامتك ويمكنك إختيار قميص مخطط وتنسيقه مع سروال عريص ذي خصر عالي أو

فستان مخطط بالطول.

الطبعات الكبيرة موضة هذا الشهر فلا تبخلي بها على نفسك اختاريها مفعمة بالحيوية كأنها قطعة فنية من أنامل الرسامة الجزائرية باية محي الدين.

الليكات القميص من القطع الرائجة بأزرارها الكثيرة وإنسيابها، يمكن تنسيقها مع سروال مستقيم وخمار من نفس اللون وليكونا باللون الأبيض.

فكرة أخرى للمحجبات إطلالة صيفية تضم تنورة طويلة بليسيه مع توب أبيض وجاكيت جينز بدون أكمام، الكل ينسق مع خمار أبيض وحذاء رياضي.