موظفة خاصة لصفع رجل أعمال.. ما القصة؟
وظف رجل أعمال أمريكي، شابة تنحصر مهمتها في صفعه في كل مرة يدخل فيها إلى “فيسبوك”، وذلك للتخلص من إدمانه على الشبكات الاجتماعية.
The story of Maneesh Sethi, the computer programmer who hired a woman to slap him in the face every time he used Facebook, resulting in massive productivity increase [read more: https://t.co/Q5fKjYtFSo] pic.twitter.com/d8pnt3Jd8k
— Massimo (@Rainmaker1973) November 10, 2021
وبحسب ما أفاد موقع VICE الأمريكي فإن رجل الأعمال “مانيش سيثي” اتخذ عام 2012 قرارا بمكافحة إدمانه على شبكات التواصل التي يتزايد عددها يوما بعد يوم ويضيع في تصفحها الأفراد وقتا هائلا.
واستأجر سيثي شابة لصفعه في كل مرة يزور فيها موقع “فيسبوك”، وهي طريقة عنيفة إلى حد ما لكنها أثمرت في النهاية.
In 2012, A computer entrepreneur,Maneesh Sethi hired someone to slap him if he checked Facebook while working. He put up the advert on craigslist with an offer of $8/hr.
In 2014, his company created a device called Pavlok which could help users break habits and addictions. pic.twitter.com/BeX2MTgVIP
— Science, Technology and Mathematics (STEM) (@Fun_STEM_basics) August 7, 2019
وبعد حوالي 10 سنوات، انتشرت “طريقة سيثي” بشكل كبير بعد أن تفاعل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، مع قصته على “تويتر”.
وقال سيثي: “كنت أضيع قدرا لا يصدق من الوقت على شبكات مثل فيسبوك وريديت وكان وقت التوقف قد حان”.
وأضاف: “بعد استخدام تطبيق لإدارة الوقت، اكتشفت أنني كنت أهدر 19 ساعة يوميا على الشبكات، الأمر الذي جعلني أدرك أنني لن أتمكن من التوقف بمفردي وأنني بحاجة إلى من يشجعني”.
وتابع: “لذلك وضعت إعلانا بعنوان (اصفعني إذا انحرفت عن مهمتي) مقابل 8 دولارات للساعة”.
وبمجرد نشر الإعلان، تلقى رجل الأعمال حوالي 20 طلبا من “صافعين متمرسين” ووقع اختياره في النهاية على كارا.
وأضاف: “أكثر من الخوف من التعرض للصفع، كان وجود كارا بحد ذاته ما جعلني أركز على عملي. أخيرا أصبح لدي مدير، حتى لو كان مؤقتا، مما جعل التجربة منعشة. لقد ساعدتني ليس فقط بصفعي، ولكن أيضا من خلال الاستماع إلى أفكاري”.
وأشار إلى أن الطريقة كانت فعالة للغاية لدرجة أنه ضاعف إنتاجيته أربع مرات، وسمحت له بالتواصل بشكل أفضل والعمل ضمن فريق.
So, CEO of wearable device company Pavlok, Maneesh Sethi once hired a woman named Kara for $8 an hour to slap him every time he opened Facebook and his productivity skyrocketed to 98%.
Dear programmers if you need someone to slap you to increase your productivity hire me😂 pic.twitter.com/qkdBKs00Z6
— Egline Samoei (@EguarEglin) November 14, 2021
وأردف قوله: “قررت أن أتولى زمام الأمور وأن أتوقف عن إضاعة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة توجيهه إلى ما هو مهم بالنسبة لي.. الآن أريد أن أساعد الآخرين على تحقيق ما حلمت به في ذلك الوقت”.