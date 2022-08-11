موظفة فرنسية تصف مسلمة بـ”القذرة” وتطالبها بخلع حجابها

تعرضت شابة مسلمة تنحدر من أصول ايفوارية للتهديد من طرف موظفة في دار للمسنين بفرنسا بسبب ارتدائها الحجاب.

وقامت الفتاة المسلمة التي تدعى “ناميتا” بتوثيق لحظة تعرضها للاهانة من طرف الإدارية التي خاطبتها باسم” القذرة” وهددتها بالقتل في حال إذا لمستها، وطالبتها بخلع حجابها لأنه يتعارض مع العلمانية التي تتبناها فرنسا كمنهج سياسي واجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو التي نشرته الشابة الإيفوارية على حساباتها الالكترونية، الإدارية الفرنسية وهي تقول لها إن “العلمانية الفرنسية تعني عدم الاعتراف بجميع الأديان، وهو ما يعني عدم السماح بارتداء الحجاب باقي الرموز الدينية الأخرى في الأماكن العامة”.

لترد الفتاة الايفوارية بأنها “تنتمي إلى غالبية الفرنسيين الذين مازالوا يعانون من خطاب اليمين المتطرف الذي يطابق بين الشخص العلماني واللاديني”.

وسرعان ما اتصلت الموظفة الفرنسية بالشرطة وطلبت منها القدوم لإجبار “ناميتا” على خلع الحجاب، من جهة أخرى دعت المسنين الذين كانوا متواجدين في الغرفة بإصدار ردة فعل رافضة لحجاب الايفوراية المسلمة، ولكن أحد الأشخاص المصابين بالزهايمر قال إنه لا مشكلة لديه في التعامل مع مسلمة محجبة وأن هذا الأمر لا يؤثر على الوجه العلماني لفرنسا.

يذكر، أن الإسلام هو الدين الثاني في فرنسا، وتشير أغلب التقديرات أن عدد المسلمين فيها يتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين مسلم.