موظفون محبطون جراء التوقيت الصيفي للجنوب

نواب يراسلون الوزير الأول

شكل إعلان التوقيت الصيفي الذي تم إرساله إلى الولايات الجنوبية، صدمة لدى العمال وموظفي الإدارات، بحيث إنه وبعد طول انتظار، تم الإعلان عن التوقيت الصيفي الذي يبدأ من السابعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، مع احتساب نصف ساعة لتناول وجبة الغذاء.

هذا التوقيت المنصوص عليه في الجريدة الرسمية، تم إرساله من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، بعد طول انتظار وفي ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، فاقت الخمسينات تحت الشمس، وقد عبر الموظفون عن استيائهم لهذا التوقيت المجحف في حقهم على حد تعبيرهم، مؤكدين أنهم يرفضون تطبيق هذا التوقيت، إذ إنه من غير المعقول أن يغادر العمال منتصف النهار ويعودون بعد نصف ساعة، ثم يغادرون على الساعة الثالثة زوالا، وهو الوقت الذي تشتد فيه درجة الحرارة، كما أن العديد من الموظفين والموظفات لا يجدون وسائل النقل سواء الجماعية والفردية عند خروجهم في هذا الوقت، بحيث أكدوا أن نظام العمل بالدوام الواحد من الساعة السادسة ونصف صباحا، إلى غاية الواحدة والنصف بعد الزوال هو الأنسب لجميع العمال، وهو التوقيت الذي كان معمولا به خلال السنوات الماضية، فلماذا تم تغييره هذه السنة على حد قولهم.

وقد كان نواب الجنوب بالمجلس الشعبي الوطني، قد قاموا قبل أكثر من شهر، بمراسلة الوزير الأول من أجل تطبيق التوقيت الصيفي بالإدارات من السادسة والنصف صباحا، إلى الواحدة والنصف زوالا إلى غاية الفاتح من أكتوبر، وذلك بسبب اشتداد درجات الحرارة، ولكن دون جدوى.

نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالمهام المتعلقة بشؤون النواب “علي طرباقو” قام بمراسلة الوزير الأول بهذا الخصوص، بحيث أنه وحسب المراسلة التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، فانه وفي ظل الحرارة الشديدة والانقطاعات المتكررة للكهرباء في معظم ولايات الجنوب، وفي ظل المطالب الحثيثة للموظفين بتعديل التوقيت الصيفي، ومن أجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة، فانه يلتمس من الوزير الأول، إمكانية تعديل المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم ساعات العمل، واعتماد توقيت متصل أي بدوام واحد من الساعة السادسة والنصف صباحا إلى الثانية زوالا.

عضو مجلس الأمة عن ولاية جانت “خماياس عمر”، قام هو الآخر بمراسلة الوزير الأول، حسب المراسلة التي تلقت “الشروق” نسخة منها، وذلك من أجل تعديل التوقيت الصيفي، بعد أن تلقى العديد من المكالمات من طرف الموظفين المستائين من هذا التوقيت.

جدير بالذكر، أن العديد من الإدارات بولايات الجنوب قد طبقت التوقيت الصيفي المطلوب وهو من السادسة والنصف صباحا وذلك منذ الفاتح جوان الماضي.