موظف وزوجته يختلسان 600 مليون من “كناص” سوق اهراس

مصالح الأمن أوقفت خمسة موظفين بالوكالة

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية سوق أهراس، الخميس الفارط، من فك ملابسات قضية شائكة شغلت الشارع، وهي عبارة عن اختلاس أموال عمومية بأحد الوكالات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص” بولاية سوق أهراس.

القضية وبحسب مصالح أمن الولاية، تم اكتشافها من طرف مدير المؤسسة الذي تفطّن إلى ثغرات مالية، قد تكون نتاج عملية اختلاس أموال عمومية من صندوق الوكالة، أين تقدم بشكوى إلى نيابة محكمة سوق أهراس التي أصدرت أمرا بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، حيث تولت المصالح الأمنية ممثلة في الفرقة الاقتصادية التحقيق فيها التي أسفرت عن اكتشاف ثغرة مالية قدرها 632.212.6 دج أي ما يفوق 630 مليون سنتيم التي تورط فيها أحد الموظفين على مستوى مركز الدفع بذات الوكالة، بالتواطؤ مع زوجته،إضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين، أين تم توقيف المتورطين وتحويلهم الى مقر الفرقة المختصة بالتحقيق.

وباستكمال جميع الاجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع الغش في تنفيذ الحسابات والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وانتحال اسم الغير، والإهمال الواضح المؤدي الى اختلاس اموال عمومية مع المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية الذي بدوره أحالهم على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع رهن الحبس المؤقت فيما وضعت زوجته تحت التزامات الرقابة القضائية،واستفاد البقية من الافراج المؤقت، إلى غاية محاكمته جميعا لاحقا.

يذكر أن المعنيين في الأربعينيات من العمر باستثناء زوجة المتهم الرئيس التي تبلغ من العمر 35 سنة وهي أم لطفلين من زوجها المتهم الذي هو رهن الحبس المؤقت.