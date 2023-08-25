موظف يبيع عمودا كهربائيا عموميا لمواطن في باتنة

في فضيحة غريبة دفعت الشرطة لفتح تحقيق

في فضيحة غريبة، تشكّل حاليا الحدث المحلي في مدينة بريكة، بجنوب ولاية باتنة، باشرت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بريكة، تحقيقات معمّقة، في حادثة بيع ملك عمومي تابع للبلدية، لمواطن كان يعاني من انعدام الإنارة أمام بيته.

وكانت القضية تفجّرت منذ أيام، عندما بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواطنون تسجيلا مصورا لمواطن، أكد بأنه قصَد البلدية لتسوية مشكل الإنارة، فاقترح عليه عامل بالحضيرة شراء عمود كهربائي، مقابل 5000 دينار جزائري، فاشتراه من الموظف بالحظيرة ظنا منه، بحسب زعمه، بأن الأمر قانوني، فاتضح أنه مكسور وغير قابل للاستعمال، أي أن البلدية نزعته من الرصيف بسبب تلفه، ما دفع مواطنين بالتنديد بالحادث مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع، لانطوائه على بيع ممتلكات الدولة واستغفال مواطن طلب الحصول على خدمة عمومية من مرفق عمومي لوضعه في مخالفة قانونية.

وكان المواطن ظهر في التسجيل راويا قصته الغريبة، واصفا ما وقع له بـ”الخديعة”، وهو ما حرّك مصالح البلدية عبر رئيسها الذي قرر توقيف الموظف المشتكى منه، العامل بالحضيرة البلدية لبريكة، توقيفا تحفظيا إلى غاية ظهور نتائج التحقيق الإداري والأمني، بالموازاة مع شروع مصالح الأمن في فتح تحقيق في الواقعة.

يذكر أن حظائر البلديات على مستوى ولاية باتنة، كانت شهدت، قبل عدة أعوام، تورط عمال في بيع عتاد وقطع غيار سيارات محجوزة في المحاشر، ما استوجب إجراء متابعات جزائية ضد المتورطين، انتهت بأحكام قضائية وعقوبات بالحبس، لكن بيع عمود كهربائي عمومي عملاق، فهذا الأمر يحدث لأول مرة.