-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

موظَّف بِالبنك حكمًا لِمباراة الجزائر وبوتسوانا

علي بهلولي
  • 351
  • 0
موظَّف بِالبنك حكمًا لِمباراة الجزائر وبوتسوانا
ح.م
جمال بلماضي ساخط على التحكيم في "كان" 2022، بِحضور الحكم الرابع باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

يُشرف على إدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف البوتسواني مساء الخميس طاقم من البورندي، يقوده حكم الساحة باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

ويبلغ باسيفيك ندابيهاوينيمانا من العمر 40 سنة، فيما منحته “الفيفا” الشارة الدولية للتحكيم في سنة 2013.

وسبق لِباسيفيك ندابيهاوينيمانا حضور 3 مقابلات رسمية للمنتخب الوطني الجزائري، الأولى والثانية بِصفة حكم رابع، لمّا واجه “الخضر” كلا من سيراليون (التعادل السلبي) وكوت ديفوار (الخسارة 1-3) في دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون. والأخيرة بصفة حكم ساحة، حينما تبارى “محاربو الصحراء” مع الضيف الموزمبيقي (الفوز 5-1) بِرسم تصفيات المونديال في مارس الماضي (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة). وهي آخر مباراة دولية له لكن على مستوى المنتخبات.

وسبق لِباسيفيك ندابيهاوينيمانا أن مارس رياضة كرة القدم في بلده البورندي، ثم اعتزل مبكّرا واقتحم ميدان التحكيم.

وبعيدا عن الحقل الكروي، يشتغل باسيفيك ندابيهاوينيمانا موظَّفا بِأحد بنوك العاصمة الإقتصادية البورندية بوجمبورا.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. بوعناني يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد

بالفيديو.. بوعناني يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد

هذا ما ينتظره الجزائريون من موقعتي بوتسوانا وغينيا

هذا ما ينتظره الجزائريون من موقعتي بوتسوانا وغينيا

هذا ما قاله مدرب بوتسوانا عن مواجهة “الخضر”

هذا ما قاله مدرب بوتسوانا عن مواجهة “الخضر”

أواسط “الخضر” في تربص تحضيري بمركز فوكة

أواسط “الخضر” في تربص تحضيري بمركز فوكة

اللجنة الأولمبية الدولية تدعو المبدعين إلى تصميم ميداليات أولمبياد الشباب داكار 2026

اللجنة الأولمبية الدولية تدعو المبدعين إلى تصميم ميداليات أولمبياد الشباب داكار 2026

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوتسوانا

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوتسوانا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد