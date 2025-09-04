موظَّف بِالبنك حكمًا لِمباراة الجزائر وبوتسوانا

جمال بلماضي ساخط على التحكيم في "كان" 2022، بِحضور الحكم الرابع باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

يُشرف على إدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف البوتسواني مساء الخميس طاقم من البورندي، يقوده حكم الساحة باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

ويبلغ باسيفيك ندابيهاوينيمانا من العمر 40 سنة، فيما منحته “الفيفا” الشارة الدولية للتحكيم في سنة 2013.

وسبق لِباسيفيك ندابيهاوينيمانا حضور 3 مقابلات رسمية للمنتخب الوطني الجزائري، الأولى والثانية بِصفة حكم رابع، لمّا واجه “الخضر” كلا من سيراليون (التعادل السلبي) وكوت ديفوار (الخسارة 1-3) في دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون. والأخيرة بصفة حكم ساحة، حينما تبارى “محاربو الصحراء” مع الضيف الموزمبيقي (الفوز 5-1) بِرسم تصفيات المونديال في مارس الماضي (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة). وهي آخر مباراة دولية له لكن على مستوى المنتخبات.

وسبق لِباسيفيك ندابيهاوينيمانا أن مارس رياضة كرة القدم في بلده البورندي، ثم اعتزل مبكّرا واقتحم ميدان التحكيم.

وبعيدا عن الحقل الكروي، يشتغل باسيفيك ندابيهاوينيمانا موظَّفا بِأحد بنوك العاصمة الإقتصادية البورندية بوجمبورا.