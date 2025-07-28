“موعدنا أمام الله للحساب” (2)!

لا شكّ أنّ المسؤولية الأولى عن ما يحصل في غزّة، هي مسؤولية الصهاينة وحلفائهم الذين لم يستطيعوا تركيع المجاهدين بالأسلحة المتطوّرة وبالعملاء والخونة، فراحوا يجوّعون المدنيين ليضغطوا على المجاهدين حتى يستسلموا ويلقوا بأسلحتهم.. إنّهم يريدون إحراج المقاومة أمام العالم! وقد انطلت حيلتهم على كثير من المغرضين الذين يتوجّهون بلومهم إلى المجاهدين الصامدين! ويحمّلونهم مسؤولية العدوان الصهيونيّ ومسؤولية الأطفال الذين يموتون جوعا بسبب حصار الصهاينة!

المجاهدون يعانون ما يعانيه إخوانهم المدنيون، وأطفالهم يموتون جوعا كما يموت أطفال إخوانهم، وزوجاتهم يقضين نحبهنّ كما تقضي زوجات إخوانهم المدنيين نحبهنّ تحت القصف الصهيونيّ، ومن أمثلة قادة الجهاد الذين فقدوا أهليهم وأبناءهم في القصف الصهيونيّ، قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسّام، حسين فياض، الذي فقد زوجته وابنيه الاثنين في قصف صهيونيّ قبل أيام.

المجاهدون لا ينعمون بالطّعام والشّراب وإخوانهم يجوعون، بل إنّهم يعانون ما يعانيه إخوانهم، وقد شهد العدوّ الصهيونيّ نفسه بعد تشريح جثة القائد يحيى السّنوار -تقبّله الله- أنّه لم يذق طعاما في الأيام الثلاثة التي سبقت استشهاده.. هذه هي الحقيقة ولكنّ أحفاد ابن سلول يأبون إلا ترويج الكذب والبهتان في حقّ أولياء الله المجاهدين.

نعم، المسؤولية الأولى هي مسؤولية الصهاينة وحلفائهم.. لكن من يلوم عدوا صهيونيا كافرا فيما يفعل، واللهُ قد أخبر أنّه أشدّ النّاس عداوة للذين آمنوا؟! المسؤولية الأكبر –حقيقة وواقعا- هي مسؤولية حكام المسلمين الذين خذلوا أطفال غزّة وتركوهم للعدوّ الصهيونيّ يروّعهم ويقتلهم صبرا وجوعا، مسؤولية الحكّام جميعا، ومسؤولية حكّام مصر والأردن وسوريا في الدّرجة الأولى، لأنّ بلادهم تجاور فلسطين، خاصّة مصر التي تملك معبرا يربط بقطاع غزّة، وفي وسعها أن تحرج العدوّ الصهيونيّ، لكنّها مع كلّ أسف حيّرت الأمّة عندما ردّت قوافل الدّعم ومنها القافلة المغاربية (المغرب العربي) من الطّريق!

حكّام المسلمين أثبت أكثرهم أنّهم غير معنيين بقضية غزّة ولا قضية فلسطين ولا بأيّ قضية أخرى من قضايا الأمّة، بخلاف قادة الصهاينة الذين لا يكتفون بالتفاني في خدمة المشروع الصهيونيّ في الأرض المحتلّة، حتى يتمادى بهم الأمر إلى الدّفاع عن حلفائهم في المنطقة، وها هو رئيس الوزراء الصهيونيُّ يهبّ لنجدة إخوانه الدروز في السويداء السورية، ويقصف محيط السويداء والعاصمة دمشق نصرة لإخوانه، وقد قالها قبل أيام بلسان فصيح صريح: “لن نقف متفرّجين أمام ما يحدث لإخواننا في السويداء”.. فأين أين حكّام المسمين من إخوانهم في غزّة، والله يقول: ((وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ))؟!

المسؤولية الأكبر بعد مسؤولية الحكّام، هي مسؤولية علماء الأمّة، في أن يجهروا بكلمة الحقّ، ويستنفروا الحكّام والشعوب لنجدة المروّعين المجوّعين في غزّة.. يجب على العلماء أن يبيّنوا حكم من يساهم في حصار المسلمين، وحكم من يسكت على حصارهم، وحكم من يخذلهم ولا يقدّم لهم يد المساعدة.

العلماء يجب أن يذكّروا الحكام وكلّ من له مسؤولية في بلاد الإسلام أنّ فقهاء الأمّة قالوا إنّ من منع الطعام عن سجين عمدا، وكان السببَ في موته، فإنه يقتل به؛ لأنه يكون ظهر منه قصد موته. هذا فيمن يمنع الطّعام عن سجين يستحقّ السّجن؛ كيف بمن يمنعه عن مسلم لا ذنب له؟! وقد نُقل عن بعض الفقهاء أنّه لو مات أحد النّاس جوعا وجيرانه يعلمون به وهم يقدرون على إطعامه، فإنّ على جيرانه دفعَ ديته.. قال الإمام ابن قدامة –رحمه الله-: “وإن مات جوعًا، وبه رمق، ولم يطعمه جيرانه مع قدرتهم، أثموا، ووجب عليهم ديته”، وقال: “ومن اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت، ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه، صونا له عن الهلاك، فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الإثم، قال عليه الصلاة والسلام: “ما آمن بالله من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو “، وقال -عليه الصلاة والسلام-: “أيما رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله””.. هذا في إنسان واحد يُترك حتى يموت جوعا، كيف بمن يسكت عن قتل العشرات والمئات جوعا وهو يرى ويسمع؟!

هذا ما يفترض في علماء الأمّة أن يقولوه ويجهروا به، لكنّنا مع كلّ أسف نرى كيف أنّ الأزهر أخرج بيانا يندّد فيه بما يحصل من تجويع للمسلمين، لكنّه ما لبث أن حذف البيان.. أمّا هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، فهي منشغلة بالحديث عن فضل الذّكر، وبفتاوى بعيدة كلّ البعد عن المأساة التي يعيشها المسلمون في غزّة!

بعد الحكّام والعلماء؛ المسؤولية تقع على عواتق المسلمين جميعا، فليس يكفي المسلمين أن يقفوا عند حدّ إلقاء التبعة على كواهل الحكّام والعلماء، ثمّ يواصلوا حياتهم كأنّهم قد أدّوا ما عليهم، أو كأنّ شيئا لم يكن!

نحن جميعا معنيون بمحنة إخواننا المسلمين في غزّة، وإذْ لم نستطع الجهاد بأنفسنا، فنحن مسؤولون أمام الله عن جهاد المال، وجهاد بالمال هو قرين الجهاد بالنفس في كتاب الله تعالى.. حتى من لا يملك فضلا من المال، مرتّبه أو أرباح تجارته بالكاد تكفيه في ضرورياته، هذا أيضا مخاطب بالإنفاق لنجدة إخوانه الجوعى في غزّة، لأنّ الله يقول: ((لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون)). كيف بمن يملك مالاً يفضل عن حاجاته الأصلية؟ كيف بمن يتخوّض في مال الله بغير حقّ في الكماليات؟ كيف بمن يتخوّض في الشّهوات والمحرّمات؛ ؟! يقول الله –تعالى-: ((هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)).

نحن الجزائريين خاصّة مسؤولون مسؤولية عظيمة أمام الله، لأنّه أتيحت لنا فرصة الإنفاق في سبيل الله، والجمعيات التي تجمع التبرّعات وتوصلها بأمانة إلى أهلنا في غزّة موجودة ومعروفة، بينها جمعية البركة التي أقاق نشاطها أولياء الصهاينة الأمريكان، فصنّفوها جمعية إرهابية!

فالله الله أن تغلبنا نفوسنا على الإنفاق! نحن نعيش امتحانا، إمّا أن ننجح فيه نجاحا تغفر به ذنوبنا، أو نخسر خسرانا مبينا ربّما تحبط به أعمالنا.. كان التابعيّ أويس القرني –رحمه الله- إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب، ثم يقول: “اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به”.

هناك -ولله الحمد- محسنون كثر في بلدنا الجزائر تداعوا للبذل والإنفاق، وسطروا من أروع النّماذج، ينبغي أن نتّخذهم لنا قدوة، أعرض من صنائعهم نموذجين:

أحد الأفاضل كتب تجربته ليحرّك بها همم إخوانه في العطاء، فقال: “أمّا تجربتي فسأشاركها تحفيزا للباذلين لعلهم يهبون من جديد، ومن باب ((إن تبدو الصّدقات فنعمّا هي))، ولأن الأمر جد ولا يعتبر البتة تبرعا أو تطوعا، بل هو واجب والتحفيز له والتحريض عليه مما لا يتم الواجب إلا به فيصبح من الواجبات، أقول: “منذ جانفي 2024م، وأنا أقتسم مداخيل المكتب والمقاولة مع غزة بالسوية (50%)، وما شعرت بقلة، بل والله رأيت أثر البركة كما لم تكن من قبل”.

والأعجب منه، محسن آخر من إخواننا الجزائريين، منذ انطلاق طوفان الأقصى قبل عامين، لم يصرف شيئا من مدخوله في غير دفع الإيجار ونفقة عيشه الضرورية، يبعث جميع ما بقي إلى إخواننا في غزّة، لدرجة أنّه لم يشتر منذ عامين حذاء جديدا يلبسه.. ((وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُون)).