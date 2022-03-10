موعد استلام نفق جبل الوحش.. وزير الأشغال العمومية يوضح

كشف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري أن إنجاز نفق جبل الوحش بقسنطينة يسير وفق المخطط الموضوع له من قبل الشركة المنفذة وسيتم استلامه نهاية 2024 أو 2025.

وأوضح الوزير ناصري، الخميس، في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن وتيرة الأشغال تسير بصفة عادية رغم صعوبة المهمة ونسبة التقدم بلغت 59 بالمائة.

وأشار الوزير إلى أن مهمة انجاز نفق جبل الوحش أوكلت في بدايته إلى المجمع الجزائري الياباني كوجال ثم توقفت الأشغال بعد مطالبة المجمع بإجراء تغييرات تقنية ثم تم فسخ العقد بعدها، موضحا أن الانهيار الأرضي الذي حدث في 2014 جعل عملية الاستئناف صعبة للغاية واستغرقت وقتا كبيرا وفقا المعايير المتعارف عليها عالميا.

وأضاف أن المهمة أوكلت بعدها للشركة الوطنية كوسيدار حيث شرعت في إتمام عملية إنجاز وترميم نفق جبل الوحش.

وأكد الوزير في ختام رده على سؤال النائب أن استلام نفق جبل الوحش بقسنطينة سيكون نهاية سنة 2024 أو 2025.