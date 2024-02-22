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الجزائر

موعد انطلاق برنامج عدل 3.. هذا ما أكده بلعريبي

الشروق أونلاين
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موعد انطلاق برنامج عدل 3.. هذا ما أكده بلعريبي

أكد وزير السكن، طارق بلعريبي، الأربعاء، أنه سيتم اطلاق برنامج عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.

وخلال رده على أسئلة النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير إن انطلاق برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه الرئيس تبون سيكون قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة.

وفي شهر نوفمبر 2023، تحدث طارق بلعريبي، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية بشار عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع سكنات عدل 3.

وفي تصريحات صحفية، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها أكد بلعريبي أن الاكتتاب في سكنات عدل 3 سيكون إلكترونيا، كما سيتم اعتماد رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي في التسجيل.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى إمكانية ارتفاع تكلفة سكنات عدل 3 نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء.

وعن شروط الاستفادة من هذه الصيغة، قال الوزير إنه لا تجود تغييرات في شروط الاكتتاب بالنسبة للسن ومدة التسديد.

وفي شهر أكتوبر 2023، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من ولاية الجلفة، عن إطلاق برنامج ثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” خلال العام المقبل 2024.

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التعليقات
1
  • صابرة

    إن شاء الله ربي يفرج علينا

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