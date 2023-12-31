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اقتصاد

موعد تسليم السيارات.. إعلان هام من علامة “شيري”

الشروق أونلاين
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موعد تسليم السيارات.. إعلان هام من علامة “شيري”

قالت شركة “أوتو ليدر كومباني”، ممثل علامة شيري في الجزائر أنها ستقوم بتسليم 1500 سيارة عبر 30 قاعة عرض ابتداء من 04 جانفي 2024.

وأفادت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها ستوفر للزبائن لوحة ترقيم 2024 مع ضمان 7 سنوات.

وأضحت أن عملية تسليم سيارات شيري ستنطلق في ثلاث ولايات رئيسية، وهران، جيجل ومستغانم، ويتم توزيعها تباعا في جميع نقاط البيع الرسمية.

وأكدت شيري أن كل موديلاتها متوفرة Tiggo 2,Tiggo 4,Tiggo 7, Tiggo 8 وArizo5,Arizo 8 للطلب بكميات محدودة إبتداءً من سعر 199 مليون، لدى الوكلاء المعتمدين مع مدة تسليم لا تتعدى 45 يوما حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.

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