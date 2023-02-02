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رياضة

موعد جديد لعملية بيع تذاكر نهائي شان الجزائر

عمر سلامي
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موعد جديد لعملية بيع تذاكر نهائي شان الجزائر
ح.م
ملعب نيلسون مانديلا ببراقي الذي يحتضن نهائي الشان

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا للمحليين، عن موعد جديد لعملية بيع تذاكر نهائي الشان، بين الجزائر والسنغال.

وسيتم الشروع في بيع تذاكر المباراة النهائية، الخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وتطرح تذاكر نهائي الشان للبيع، عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.
وكان من المفروض، أن تنطلق عملية بين تذاكر مباراة الجزائر أمام السنغال، عصر الأربعاء، غير أن العملية تأجلت.

وتترقب الجماهير الجزائرية، موعد انطلاق عملية بيع التذاكر، لحجز أماكن، ومساندة “الخضر”، سهرة السبت، بداية من الثامنة ونصف، في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.
وبلغ المنتخب الجزائري نهائي الشان عقب فوزه على النيجر بخماسية نظيفة، فيما تأهل السنغال بفوزه على مدغشقر بهدف دون رد.

هذا هو موعد انطلاق عملية بيع تذاكر نهائي “الشان”

تنطلق بداية من عصر نهار الأربعاء، عند الساعة الرابعة 16:00 بالضبط، عملية بيع تذاكر المباراة النهائية، لشان الجزائر، التي تجمع بين المنتخب الوطني للمحللين والمنتخب السنغالي،

وكما جرت العادة، فإنه بإمكان الجماهير اقتناء تذاكر المباراة، عبر المنصة الإلكترونية تذكرتي.

ومن المتوقع أن تنفد تذاكر نهائي شان الجزائر، المرتقب سهرة السبت المقبل، في وقت قياسي، مثلما كان عليه الحال في المباريات السابقة لـ”الخضر”.

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