-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
بعد تأجيلها من طرف الرئيس ماكي سال:

موعد جديد للرئاسيات في السنغال

ماجيد صرّاح
  • 55
  • 0
موعد جديد للرئاسيات في السنغال
ح. م
الرئيس السنغالي، ماكي سال.

أصدر المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الخميس 7 مارس، بيانا ضبط فيه تاريخ إجراء الإنتخابات الرئاسية في البلاد، بعد إعلان تأجيلها من طرف الرئيس ماكي سال.

المجلس الدستوري السنغالي قال في بيانه الذي نشره اليوم أنه “سيتم إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في 24 مارس 2024.”

وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد أعلن يوم 3 فيفري الماضي، عن قراره تأجيل الإنتخابات الرئاسية في البلاد والتي كانت مبرمجة ليوم 25 فيفري، وهذا لأول مرة في البلاد منذ 1963.

تأجيل الإنتخابات الرئاسية، والذي علّله ماكي سال الذي تنتهي عهدته يوم 2 أفريل المقبل، بـ”نزاع” بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، قابله السنغاليون والمترشحون بالرفض.

واندلعت مظاهرات في البلاد بعد إعلان سال. مظاهرات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن السنغالية أدت لسقوط قتلى ووقوع إصابات.

ليعلن المجلس الدستوري بعد ذلك عدم شرعية قرار تأجيل الإنتخابات وألغى المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه تأجيلها.

بيان المجلس الدستوري في السنغال يحدد فيه تاريخ الرئاسيات يوم 24 مارس 2024.

مقالات ذات صلة
الجامعة العربية تثمّن جهود الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزة

الجامعة العربية تثمّن جهود الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزة

الجزائر تجمع عائلات فلسطينية مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن

الجزائر تجمع عائلات فلسطينية مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن

الجزائر تدعو لتجميد عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة

الجزائر تدعو لتجميد عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة

رسميا.. حلف “الناتو” يتوسّع إلى 32 دولة

رسميا.. حلف “الناتو” يتوسّع إلى 32 دولة

تركيا: اعتقال 7 أشخاص مشتبه بتجسسهم لصالح الموساد

تركيا: اعتقال 7 أشخاص مشتبه بتجسسهم لصالح الموساد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد