موعد جديد للرئاسيات في السنغال

بعد تأجيلها من طرف الرئيس ماكي سال:

أصدر المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الخميس 7 مارس، بيانا ضبط فيه تاريخ إجراء الإنتخابات الرئاسية في البلاد، بعد إعلان تأجيلها من طرف الرئيس ماكي سال.

المجلس الدستوري السنغالي قال في بيانه الذي نشره اليوم أنه “سيتم إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في 24 مارس 2024.”

وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد أعلن يوم 3 فيفري الماضي، عن قراره تأجيل الإنتخابات الرئاسية في البلاد والتي كانت مبرمجة ليوم 25 فيفري، وهذا لأول مرة في البلاد منذ 1963.

تأجيل الإنتخابات الرئاسية، والذي علّله ماكي سال الذي تنتهي عهدته يوم 2 أفريل المقبل، بـ”نزاع” بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، قابله السنغاليون والمترشحون بالرفض.

واندلعت مظاهرات في البلاد بعد إعلان سال. مظاهرات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن السنغالية أدت لسقوط قتلى ووقوع إصابات.

ليعلن المجلس الدستوري بعد ذلك عدم شرعية قرار تأجيل الإنتخابات وألغى المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه تأجيلها.