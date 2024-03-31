موعد عيد الفطر يتصدر محركات البحث وهذا ما يقوله بوناطيرو والمركز الدولي للفلك!

تصدر البحث عن موعد عيد الفطر للعام 2024 المحركات عبر شبكة الانترنت منذ دخول العشر أيام الأواخر من شهر رمضان الجاري.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن أكثر الكلمات بحثا على المحركات هذه الأيام هي “موعد عيد الفطر” أو “متى عيد الفطر” أو “هلال شوال”.

في ذات السياق تحدث عالم الفلك الجزائري لوط بوناطيرو، عن التوقعات الفلكية لأول أيام عيد الفطر المبارك لهذه السنة بالقول أن لحظة الاقتران ودخول الشهر الفلكي سيكون يوم الأربعاء 10 أفريل، والذي هو أول أيام شهر شوال.

وأضاف الخبير في الفيزياء والفيزياء الكونية والجيولوجيا في تصريحات صحفية أن مراقبه الهلال تبدأ يوم 8 أفريل القادم بداية من الساعة 7 و19 دقيقة بتوقيت الجزائر ولكن لا يمكن رؤية الهلال لـ اقتران الشمس بالقمر.

وتابع: “تبدأ المراقبة في حدود 7 و19 دقيقة من مساء الأربعاء بتوقيت الجزائر ولكن الهلال يغرب بـ 3 دقائق فيما بعد بالضبط على السابعة و 22 دقيقة بالتوقيت الجزائر و في هذه اللحظة يبدأ الشهر الفلكي وعملية اقتران الشمس بالقمر أين تكون الشمس والقمر في مستوى واحد وبالتالي يتعذر رؤية الهلال، كون أن عملية ابتعاد الشمس على القمر تتطلب سويعات لحدوث ذلك”.

وأوضح الخبير الجزائري أن يوم 9 أفريل هو مكمل لشهر رمضان المبارك وبالتالي ستكون العدة خلال هذه السنة 30 يوما، و يوم الأربعاء هو موعد عيد الفطر”.

وتوقع أن يحصل هذه السنة إجماع عالمي حول موعد عيد الفطر كون أنه سيتعذر رؤية الهلال ليلة الإثنين 8 أفريل، وبالتالي سيصوم مسلمو العالم 30 يوما من رمضان هذه السنة.

من جانبه يقول مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، إن عيد الفطر يحل الأربعاء 10 أفريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وبحسب المركز فإن هناك عددا من الدول ستتحرى هلال شهر شوال للعام 1445ه يوم الاثنين 8 أفريل، وهي الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الفائت. إلا أن رؤية الهلال بالسماء في 8 أفريل مستحيلة وذلك لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

ولذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 أفريل عيد الفطر السعيد في تلك الدول، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

أما الدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، فهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 أفريل، الموافق 29 من شهر رمضان في هذه الدول.

وفي الحالتين، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم (9 أفريل) ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية.

كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، بحسب مركز الفلك الدولي.

وأما عن وضع الهلال في ذلك اليوم، ففي أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.

والرؤية في أبوظبي والرياض والقاهرة ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

ولذا فمن المتوقع أن تعلن معظم الدول حول العالم رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أفريل أول أيام عيد الفطر السعيد فيها أيضا.

إلا أنه من غير المستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أفريل عيد الفطر في تلك الدول.

كما نشر مركز الفلك الدولي خريطة شارحة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 09 أفريل من جميع مناطق العالم.

وحددت 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا الثلاثاء أول أيام رمضان لتعذر رؤية الهلال لديها.

ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أفريل عيد الفطر فيها، وفق المركز.